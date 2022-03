Steam arriva in alpha su ChromeOS, ma funziona solo su sette Chromebook

Mentre sembrano essere in arrivo i primi Chromebook da gaming, sempre più device con ChromeOS stanno accogliendo Steam, aprendosi così al gaming per una gamma selezionata di videogiochi. A quanto pare, al momento, sono sette i Chromebook compatibili con Steam.

Steam per Chromebook è ancora in alpha, dunque ci sarà ancora molto da aspettare per poter giocare ai propri videogiochi su ChromeOS senza problemi tecnici e di stabilità del sistema. Inoltre, lo stato poco avanzato dei lavori sul progetto potrebbe spiegare perché esso sia disponibile solo per pochi device. Al momento, infatti, Steam è disponibile solo sul Dev Channel di Google in una release chiamata "Alpha-quality version of Steam on ChromeOS".

Insieme alla release dell'app, comunque, Google ha rilasciato una lista di requisiti minimi in termini hardware perché Steam funzioni correttamente: in particolare, viene richiesto che i Chromebook siano dotati di almeno 8 GB di RAM, di un processore Intel Core di undicesima generazione e di una grafica Intel Iris Xe o superiore.

A conti fatti, ciò significa che solo sette Chromebook possono accedere a Steam, almeno per ora: si tratta degli Acer Chromebook 514 e 515, dell'Acer Chromebook Spin 713, degli ASUS Chromebook Flip CX5 e CX9, dell'HP Pro c640 G2 Chromebook e del Lenovo 5i-14 Chromebook. È comunque molto probabile che la lista di dispositivi compatibili si allunghi man mano che la release ChromeOS di Steam verrà migliorata e ripulita e che usciranno nuovi dispositivi con il sistema operativo di Big G, come i primi Chromebook da gaming, che ormai vengono rumoreggiati da mesi.

Ad ogni modo, i requisiti minimi servono per il semplice funzionamento di Steam su ChromeOS, ma non è detto che i device con un hardware compatibile siano in grado di far girare i videogiochi disponibili senza alcun problema: per esempio, pare che tutti i Chromebook fatichino a far girare videogiochi che richiedono più di 6 GB di RAM e che i device con schermo con risoluzione Full HD o maggiore abbiano problemi di scaling. Se volete farvi un'idea più approfondita dei device supportati e dei problemi noti di Steam su ChromeOS potete visitare la pagina dedicata su Chromium Projects.