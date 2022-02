Steam sta per arrivare su Chromebook: i primi modelli che potrebbero supportarlo

Il tanto desiderato e rumoreggiato supporto di Steam per ChromeOS e Chromebook sta per arrivare: dopo diverse settimane di paziente attesa e ricerca di altri indizi, una nuova modifica al codice sorgente è arrivata su Chromium e introduce proprio un presunto elenco iniziale di Chromebook che supportano “Borealis”.

Quest’ultimo non è altro che il nome in codice per Steam su ChromeOS e, stando alle ultime stringhe pubblicate dagli sviluppatori di casa Google, dovrebbe approdare in una fase iniziale solamente con alcuni Chromebook selezionati di fascia medio-alta, dotati specialmente di almeno 7 GB di RAM e processori Intel Core i5 o i7 di 11a generazione.

Scendendo nel dettaglio, al momento nella lista figurano principalmente Chromebook di Acer e ASUS: troviamo i modelli Acer Spin 713, Acer Chromebook 514, 515, ASUS Flip CX5, ASUS Chromebook CX9 e anche due modelli firmati HP e Lenovo. Questi modelli sono stati rilasciati in più varianti e, purtroppo, solamente quelle che soddisfano i requisiti dette sopra potranno accedere al gaming tramite Steam.

Curiosamente, come ripreso da 9to5Google, NVIDIA sembra essere direttamente coinvolta nello sviluppo del supporto di Steam per Chrome OS, dato che molteplici modifiche al codice sono state sviluppate e inviate dai dipendenti del team verde stesso.

Per ora possiamo solamente attendere anche qualche settimana in attesa di maggiori dettagli e indizi tramite le pagine di casa Google, ma è sempre più palese che Steam sta per arrivare sui Chromebook, per la gioia degli amanti dei videogiochi che non possono permettersi laptop o PC desktop particolarmente potenti.

A proposito di Chromebook, pochi giorni fa abbiamo spiegato le ragioni del rumore strano dei loro altoparlanti.