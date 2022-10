Steam, Big Picture si aggiorna: l'UI di Steam Deck arriva in beta anche su PC

Mentre prosegue la Steam Scream Fest, Valve ha annunciato una novità che potrebbe fare la felicità di molti giocatori su PC e utenti del suo launcher e marketplace virtuale. La compagnia, infatti, ha avviato i test della nuova modalità Big Picture su PC, che di fatto unifica l'UI di Steam per desktop a quella del servizio per Steam Deck.

L'obiettivo dell'aggiornamento, comunque, non è solo quello di parificare l'interfaccia desktop di Steam con quella della console portatile di Valve, ma anche quello di rendere la UI più "gameplay-friendly" per gli utenti, permettendo loro di aprire Steam e lanciarsi direttamente nelle sessioni di gioco con pochi click.

Nel comunicato ufficiale di Valve, ad ogni modo, l'azienda invita i fan a fare attenzione: l'interfaccia ha ancora degli "angoli da smussare" e non è del tutto definitiva, mentre la compagnia ha spiegato agli utenti di voler raccogliere il loro feedback prima di lanciare la nuova modalità Big Picture in via ufficiale per tutti gli account Steam.

Inoltre, accanto al nuovo design, decisamente più moderno di quello classico di Steam, il launcher in beta si è arricchito di nuove feature, come una ricerca "universale" che riesce a trovare risultati per le query degli utenti sia dalla libreria dei giochi che dalla lista di amici, dai menu di sistema e dal negozio stesso.

Come sempre, le novità di Big Picture faranno la felicità di chi usa spesso il controller, strumento per il quale tutta l'UI Big Picture è stata pensata in primo luogo, mentre potrebbero lasciare indifferenti i puristi della combinazione mouse e tastiera. Se volete testare la nuova UI, comunque, vi basterà abilitare la versione beta del client di Steam dalle impostazioni del programma.