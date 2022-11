Steam per Chromebook entra in Beta: supporto DirectX 12 e nuovi giochi!

Nei primi mesi del 2022, Steam è sbarcato su Chromebook nella sua prima versione alpha, muovendo i primi passi su una piattaforma sino a quel momento inesplorata dal client di Valve, che in generale su Linux ha basato parte delle sue fortune.

Nella nostra recensione di Steam Deck, per esempio, abbiamo a lungo parlato del potenziale enorme dell'utilizzo di Arch come base per la straordinaria console portatile di Gabe Newell e soci, ma le novità di oggi riguardano ancora una volta il mondo ChromeOS.

Con un comunicato ufficiale sul portale dev, Google ha annunciato che Steam per Chromebook è entrato finalmente nella fase Beta con ChromeOS 108, ampliando il suo spettro di compatibilità e al contempo migliorando l'esperienza utente grazie a interventi mirati su stabilità e performance.

Con questo aggiornamento arriva il supporto allargato ai Ryzen 5000-C e ai processori Intel di dodicesima generazione, abbassando i requisiti sino agli i3 e ai Ryzen 3 con almeno 8 GB di RAM, con una lista che ora include persino alcuni Chromebook per Cloud Gaming di Asus, Acer e Lenovo, anche se sono caldamente suggeriti dispositivi con almeno 16 GB di RAM per un'esperienza più appagante.

Tra le migliorie apportate alla piattaforma, si segnala anche il supporto a DirectX 12 e Vulkan 1.3, mentre la lista di titoli compatibili con ChromeOS si è allargata pur restando abbastanza limitata.