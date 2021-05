Steam, ecco le configurazioni più usate dai gamer ad aprile 2021

Come di consueto, la nota piattaforma di Valve ha pubblicato i risultati dei sondaggi hardware del mese di Aprile. Andiamo dunque a osservare come si sta muovendo il mondo del gaming su PC mentre imperversa ancora lo shortage dei componenti.

I parametri utilizzati da Steam ci aiutano a comprendere meglio come i giocatori si stiano adattando alla situazione, sia a livello software che hardware:

Versione del sistema operativo: Windows 10 64 bit (92,83%);

RAM: 16GB (45,52%);

Velocità della CPU Intel: compresa tra 3,3 GHz e 3,69 GHz (17,52%);

Core per CPU: 4 (40,77%);

Scheda video: NVIDIA GeForce GTX 1060 (8,97%);

VRAM: 8191 MB (24,27%);

Risoluzione del display principale: 1920 x 1080 pixel (67,60%);

Risoluzione delle configurazioni multi-monitor: 3840 x 1080 pixel (71,00%);

Presenza microfono: sì (100%);

Lingua: Inglese (38,51%);

Spazio libero su disco: da 100 a 249GB (24,31%);

Spazio totale su disco: più di 1TB (53,04%);

Headset VR: Oculus Quest 2 (27,79%).

Numeri alla mano, è davvero impressionante vedere come il mercato si sia spostato rispetto allo scorso anno, andando anche parzialmente a smentire i presagi apocalittici sulla presenza delle nuove GPU.

Basti pensare come la GTX 1060 di NVIDIA, sebbene resti ancora saldamente sul podio come scheda video più utilizzata, sia passata dall'oltre 12% dello scorso anno a meno del 9%, indice che l'evoluzione generazionale sta facendo il suo corso, come avevamo avuto modo di osservare anche di recente.



Degna di nota l'ascesa impressionante di AMD sul fronte dei processori, settore nel quale riesce a rosicchiare più del 10% a Intel rispetto alle scorse proiezioni, passando dal 18.75% di marzo 2020 all'attuale 29.48%.

Molto interessante il ribaltone sul fronte VR, che vede attualmente come visore preferito per il gaming da PC l'Oculus Quest 2, sul quale proprio di recente abbiamo avuto modo di sperimentare la nuova funzionalità Air Link per il gaming senza fili ai giochi PC.