Steam Deck, oltre il 50% più potente di Aya Neo secondo i primi hands-on

Nella nostra analisi tecnica di Steam Deck abbiamo cercato di mettere in luce punti di forza e possibili vulnerabilità di un ibrido portatile che punta sulla totale apertura di Linux e sull'infinita libreria di Steam.

A toccare con mano in anteprima la nuova console portatile di Valve è toccato a Linus Sebastian, che naturalmente non poteva esimersi da un quasi scontato confronto con Aya Neo. Proprio in questo contesto, lo youtuber statunitense ha messo in luce quello che potrebbe essere il più grande vantaggio di Steam Deck sulla concorrenza handheld e, in un certo senso, anche su notebook mainstream: SteamOS e la sua ottimizzazione.

Complice un'APU personalizzata con grafica RDNA2, Steam Deck ha mostrato i muscoli in alcuni dei titoli preinstallati. Fra tutti, sbalorditivo il framerate su Doom Eternal. A parità di settaggi, i 37 FPS di Aya Neo sono stati a dir poco surclassati dai 59 ottenuti dall'ibrido di Valve.

Parliamo chiaramente di un'anteprima, ma soprattutto si tratta dei fotogrammi al secondo in tempo reale, un parametro certamente meno attendibile rispetto a una media calcolata. A ogni modo, il risultato rimane sorprendente, con una differenza di poco meno del 60% in più di potenza.

Oltretutto, siamo di fronte a un sample in anteprima e la strada da fare prima di poter impugnare un modello destinato al mercato sarà tanta. Cosa aspettarci dunque dalla console portatile di Valve? Probabilmente si agirà sia sul fronte dell'ottimizzazione, per migliorare ancora di più le prestazioni e regalare a Steam Deck una longevità degna di nota, ma probabilmente anche sul fronte dei consumi, per consentire ai più incalliti gamer da autobus di poter giocare senza caricabatterie.