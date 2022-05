Steam Deck accoglie il limitatore di FPS ma potrebbe esserci un problema

Mentre in rete l'argomento più scottante riguarda ancora la disponibilità, l'handheld di Valve continua a catalizzare l'attenzione anche per via dei suoi recenti aggiornamenti, tra cui un importante passo di Steam Deck verso Windows 11.

Oltre a ciò, di recente è stata anche aggiunta un'interessante funzionalità che consente di limitare il framerate, utile, per esempio, per un approccio più conservativo sulla batteria quando si è in mobilità.

A quanto pare, però, quest'ultima funzionalità non avrebbe solo i risvolti attesi. Infatti, un membro della community su Reddit ha raccontato la sua esperienza con alcuni giochi in modalità Dock, con output verso la TV e controllo tramite DualSense, e in modalità portatile. A quanto pare, in alcuni titoli il limitatore comporterebbe anche un fastidioso effetto collaterale: un aumento considerevole della latenza.

Come raccontato da Dacvak, infatti, se in modalità docked questo si traduce in una manciata di millisecondi di ritardo, è quando la si usa in portabilità che le cose cambiano drasticamente con un incremento esponenziale della latenza più il limite si fa aggressivo.

Questi i dati riportati nel thread:

Senza limitatore: 31,8 ms

Cap a 60 fps: 75,8 ms

Cap a 30 fps: 145,9 ms

Oltre a ciò, le misurazioni effettuate con cap e variazione della frequenza di aggiornamento sono le seguenti:

50 Hz senza limitatore: 32,5 ms

50 Hz a 50 fps: 94,2 ms

50 Hz a 25 fps: 186,1 ms

40 Hz senza limitatore: 34,3 ms

40 Hz a 40 fps: 121,1 ms

40 Hz a 20 fps: 232 ms

Un altro aspetto interessante riguarda i limitatori integrati in alcuni titoli. Infatti, portando come esempio Rocket League, il cap impostato direttamente dal titolo non sembra sortire lo stesso effetto di quello di sistema, il tutto fermo restando che potrebbe tranquillamente trattarsi di un caso isolato.

Ricordiamo che di recente Valve ha chiarito un aspetto molto dibattuto negli ultimi tempi, aggiornando finalmente le specifiche della dock di Steam Deck, prima del lancio ufficiale.