Steam Deck si aggiorna ancora: arriva il pieno supporto all'Undervolt

Mentre in rete suonano le prime sirene di una possibile revisione hardware per Steam Deck, la prima dal suo lancio nel 2021, Valve ha iniziato a distribuire ufficialmente l'ultimo aggiornamento firmware per la sua console da gioco portatile.

Con il nuovo aggiornamento, SteamOS raggiunge finalmente la build numero 3.5.1, che porta in dote alcune novità molto interessanti in ottica di risparmio energetico e autonomia, oltre a una serie di bugfix per gli scenari d'uso più disparati.

La novità assoluta riguarda il pieno supporto all'undervolt con una serie di misure di sicurezza atte a garantire il corretto funzionamento della console entro certi termini, in maniera reversibile e dunque in modo tale da poter ripristinare i valori a quelli di fabbrica per recuperare la piena funzionalità in caso di problemi.

Per ripristinare completamente i valori, con il nuovo firmware 118 basterà un reset CMOS (premere e tenere premuto Volume Giù, Power e i Tre Puntini) e il gioco è fatto. Per il changelog completo vi rimandiamo al sito ufficiale.

Numerosi sono poi i bugfix relativi all'utilizzo della console tramite monitor esterno con uscita HDMI e con HDR attivo, risolvendo ad esempio il problema del mancato funzionamento in questo range delle applicazioni a 32-bit, oppure quello relativo alla retroilluminazione che rimaneva attiva dopo il collegamento al monitor.