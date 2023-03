Steam Deck: arriva il Ray Tracing e no, non c'entra il Cloud Gaming

Nonostante le rassicurazioni di Valve su Steam Deck di quasi due anni fa, il Ray Tracing è stato tra i lunghi assenti per la piattaforma portatile con SteamOS, portando il grosso dell'utenza a rassegnarsi, in un certo senso, su questa possibilità.

Come un fulmine a ciel sereno, Gabe Newell e soci hanno iniziato a distribuire un nuovo update in versione Beta per il client di Steam Deck. Siamo alla versione 3.4.6 e la data di rilascio è il 2 marzo 2023: ma cosa c'è di così particolare?

Nel changelog ufficiale si può leggere chiaramente che l'aggiornamento porta in dote un aggiornamento che porterà i driver grafici alla versione Mesa 23.1, non solo con alcuni fix e accorgimenti tecnici, bensì contenente anche la possibilità di utilizzare il Ray Tracing in Doom Eternal.

Nonostante il ragionevole scetticismo di molti riguardo alle performance, lo sviluppatore di Valve Pierre-Loup Griffais ha mostrato in uno screenshot che l'ultima versione del gioco è in grado di raggiungere i 35 FPS.

All'atto pratico, tuttavia, non basta uno screenshot per stabilire il reale framerate di questo gioco con ray tracing attivo su un dispositivo del genere, ma le prove sul campo confermano questa "dichiarazione", con un gioco che riesce a oscillare tra i 30 e i 40 FPS sia in Ray Tracing Medio che Alto, sebbene in quest'ultimo caso i crolli nelle scene più concitate siano particolarmente più ripidi. In ogni caso si tratta di minime di 19-20 FPS, sporadiche e che non impattano in maniera davvero invalidante sul gameplay. A ogni modo, con RT su Medio la situazione risulta molto più stabile e sicuramente più appagante a livello visivo rispetto alla modalità in solo raster.