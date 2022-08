Steam Deck, aumenta la produzione: alcuni fortunati la riceveranno in anticipo

Le tempistiche di consegna di Steam Deck non sono mai state delle migliori: per esempio, lo scorso mese vi abbiamo riportato che, ordinando il prodotto a luglio 2022, esso sarebbe stato consegnato solo nel quarto trimestre dello stesso 2022, ovvero tra ottobre e dicembre. Fortunatamente, oggi questi tempi "biblici" di consegna sono migliorati.

Stando a quanto riporta su Twitter Lawrence Yang, un designer di Valve, la produzione di Steam Deck sarebbe migliorata con dei passi in avanti tali da anticipare l'evasione di alcuni ordini dal quarto al terzo trimestre del 2022. Nello specifico, Yang ha spiegato che "alcuni di voi potrebbero aver ricevuto una mail in cui vi spieghiamo che la vostra Steam Deck, originariamente prevista per il "Q4 del 2022" è in arrivo prima del previsto. Non è un errore! La produzione ha superato le nostre aspettative, perciò consegneremo in anticipo alcune console previste per fine anno".

Yang ha anche confermato che un annuncio ufficiale da parte di Valve, insieme a più informazioni a riguardo, è in arrivo nelle prossime ore. Sfortunatamente, le parole di Yang sembrano implicare che non tutte le Steam Deck previste per il Q4 del 2022 saranno anticipate di un trimestre: al contrario, se non avete ricevuto la mail di cui parla il designer di Valve è possibile che non rientriate tra i fortunati che godranno della consegna anticipata della propria Steam Deck.

Se temete che la mail di Valve sia stata eliminata, sia finita nelle spam o semplicemente sia andata perduta, potete effettuare il login sul negozio di Steam e verificare la pagina di Steam Deck, che conterrà tutti gli aggiornamenti sulla finestra di consegna della vostra console.

Infine, Yang ha spiegato che un aggiornamento ufficiale sulle date di consegna arriverà direttamente da Valve entro giovedì 25 agosto, data in cui l'azienda invierà una seconda "ondata" di mail ai fortunati che riceveranno la propria console in anticipo.