Steam Deck come il Game Boy Color: arriva la mod trasparente!

Ormai Steam Deck ha più di un anno sulle spalle: la piccola portatile di Valve, infatti, è stata lanciata a marzo 2022, riscuotendo un grande successo di pubblico. Oggi, però, arriva finalmente sul mercato un accessorio imprescindibile per la vostra Steam Deck, che contribuisce a darle un tocco retrò.

Il produttore di accessori JSAUX ha infatti confermato ai microfoni di Overkill.wtf di aver realizzato degli chassis frontali e posteriori trasparenti per Steam Deck, che sono già sul mercato o verranno messi in commercio nel giro di qualche settimana. Nello specifico, lo chassis posteriore della portatile Valve è già in vendita a soli 30 Dollari, mentre quello frontale sarà lanciato a breve.

In parallelo, eXtremeRate ha annunciato su Twitter di avere in programma il rilascio di svariati chassis colorati per Steam Deck, con tinte come il bianco, il nero, il rosso e il viola, ma anche con texture simili al legno o al metallo. A queste ultime si affiancano poi ben tre versioni semi-trasparenti, rispettivamente con colorazione tendente al bianco, al grigio scuro e al violetto.

Proprio quest'ultima è ispirata all'iconico Game Boy Atomic Purple, che era dotato di un corpo in plastica semi-trasparente tendente al viola e che è stato lanciato nel lontano 1998 da Nintendo. Insomma, se siete dei fan del PC gaming quanto della Grande N, o se semplicemente volete dare un tocco retrò alla vostra console portatile, i prodotti di JSAUX e di eXtremeRate potrebbero fare per voi.

Ovviamente, l'altro "valore aggiunto" degli chassis semi-trasparenti è che essi vi permettono di dare un'occhiata alle componenti della vostra Steam Deck, ammirando il prodigio tecnologico compiuto da Valve con la sua console di nuova generazione. Infine, vi ricordiamo che per installare queste mod dovrete rimuovere il corpo "standard" della Steam Deck: non si tratta di un'operazione impossibile, ma sicuramente vi verrà richiesta una certa perizia nello smontaggio e nel riassemblaggio della console.