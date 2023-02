Steam Deck: questa comoda funzione permette di trasferire interi giochi 'in locale' dal PC

Ormai lo sappiamo: Steam Deck è la regina del gaming in streaming, grazie al suo supporto per Xbox Cloud Gaming e per GeForce Now. Tuttavia, la console potrebbe rivelarsi difficile da utilizzare in contesti dove la connettività di rete non è delle migliori. Fortunatamente, Valve ha implementato un tweak che potrebbe risolvere il problema.

Un tweet del profilo Steam Deck su Twitter, infatti, conferma che un update in Beta per Steam e Steam Deck introduce sulla portatile di Valve la nuova feature Local Network Game Transfers. Stando al post, la funzione "permette agli utenti di Steam di installare giochi direttamente da un PC all'altro [o da un PC a una Steam Deck, o viceversa] senza doverli ri-scaricare e installare da Internet".

In altre parole, la feature vi permetterà di copiare interi giochi scaricati sul PC di casa sulla piccola portatile di Steam, in modo da non dover utilizzare la vostra connessioni internet domestica per scaricarli una seconda volta. La feature si potrebbe rivelare particolarmente utile per gli utenti che hanno una rete internet lenta, oppure per chi ancora utilizza un piano dati a consumo. Viene da sé che, in media, il trasferimento "locale" dei giochi dovrebbe essere più veloce del loro download via internet.

Un secondo post del profilo di Steam Deck aggiunge anche che "la funzione Local Network Game Transfers è perfetta per i proprietari di una Steam Deck, per i nuclei domestici con più dispositivi connessi a Steam, per i dormitori e per i LAN Party. Non dovrete preoccuparvi del bandwidth della connessione o del datacap se i vostri file sono già stati scaricati su un PC nelle vicinanze".

La parte più comoda della feature è che Steam effettuerà da solo tutti i controlli necessari su tutti i dispositivi connessi alla stessa rete. In altre parole, non dovrete indicare manualmente alla vostra Steam Deck di copiare in locale un gioco che già possedete sul vostro PC anziché riscaricarlo da zero: anzi, ci penserà direttamente la console a farlo per voi, scandagliando tutti i device connessi alla medesima rete e attivando Local Network Game Transfer al bisogno.