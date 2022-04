Steam Deck compie un gigantesco passo in avanti verso Windows 11

Se da un lato Crysis su Steam Deck gira a 60 FPS solo in "Potato Mode", questo non ha affatto spento l'entusiasmo della community, che ora si vedrà arricchita l'esperienza con l'handheld di Valve grazie a un incredibile aggiornamento.

La nuova build del Client e dell'OS di Steam Deck, infatti, introdurrà numerose novità. In primo luogo, arriva finalmente la Lock Screen, che in molti aspettavano con ansia, con tanto di PIN per la sicurezza. Inoltre, arrivano ben 21 lingue aggiuntive per la localizzazione della tastiera, il supporto multifinestra per singole app e giochi e nuove soluzioni grafiche per le Medaglie.

Una grande novità, inoltre, riguarda l'arrivo del supporto al fTPM, necessario per rendere compatibile il device con Windows 11, per la futura installazione da parte degli utenti, insomma una notizia sostanziosa soprattutto per gli utenti più "smanettoni" alla ricerca di un'avventura ancora più appagante in termini di versatilità.

Per saperne qualcosa in più e per analizzare il changelog completo, consigliamo di dare un'occhiata alla pagina ufficiale dell'aggiornamento ma, a proposito di novità, ricordiamo che solo da qualche giorno sono emersi nuovi dettagli e un corposo aggiornamento per la Docking Station di Steam Deck, tra cui un doveroso chiarimento sulla porta Ethernet e un interessante upgrade al set di porte USB-A presenti sul prodotto al lancio.