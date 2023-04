Oltre Steam Deck: quanti FPS fa la GPU Radeon degli handheld 'next-gen'?

Il reveal dei Ryzen Z1 ha scatenato gli appassionati di console portatili di nuova generazione per via dell'utilizzo delle tecnologie più recenti di AMD sia per la CPU che per il comparto grafico, tra cui spicca la Radeon 780M basata sull'architettura RDNA3.

Proprio il chip integrato flagship è tra gli osservati speciali della prossima serie di handheld da gioco e di laptop ultraportatili, poiché promette efficienza e prestazioni migliorate pur mantenendo il solito formato.

Per questa ragione, hanno destato profondo interesse alcuni gameplay emersi in rete, che hanno consentito di tracciare una media delle prestazioni in-game offerte dall'APU AMD Ryzen 9 7940HS con iGPU Radeon 780M. Prima di proseguire, tuttavia, vale la pena sottolineare che questo processore non corrisponde al chip Z1 per handheld, il cui equivalente per il segmento laptop dovrebbe essere il Ryzen 7 7840U, quindi è possibile che le prestazioni che vedremo sulle prossime console portatili saranno leggermente differenti.

Passando ai punteggi, queste sono le medie che il chip è in grado di sfornare su Forza Horizon 5:

720p Alto - 67 FPS

1080p Alto - 53 FPS

1440p Alto - 40 FPS

1080p Medio - 64 FPS

1440p Medio - 49 FPS

2160p Medio - 31 FPS

720p Alto (con Ray Tracing) - 57 FPS

Horizon Zero Dawn:

1080p Alto - 30-40 FPS

1080p Alto (FSR Bilanciato) - 45-60 FPS

Doom Eternal:

1080p (DSR con Ray Tracing) - 45-50 FPS

1080p (DSR senza Ray Tracing) - 60 - 75 FPS

Spiderman Remastered:

1080p - 30-40 FPS

1080p (FSR 2.1 Quality) - 35-60 FPS

1080p (FSR 2.1 Ultra Performance con Ray Tracing) - 20-35 FPS

Microsoft Flight Simulator:

1080p FXAA - 40 FPS

1080p TAA - 35 FPS

1440p - 25 FPS

1440p (85%) - 31 FPS

Nonostante in linea generale si tratti di ottimi risultati, vale la pena sottolineare come il Ray Tracing rimanga quasi un tabù per i chip del team rosso, soprattutto su queste dimensioni. Nonostante delle ottime medie, infatti, anche con upsampler attivo si registrano frame drop piuttosto evidenti e impattanti sul gameplay; tuttavia, sarà molto interessante vedere come si comporterà con un TDP ridotto all'interno delle prossime macchine da gioco.

Di certo, la sfida del tempo per Steam Deck inizia a complicarsi, nonostante l'ottimo lavoro compiuto da AMD e Valve nella sua progettazione e ottimizzazione.