Steam Deck con GPU RX 6900 XT esterna fa paura: che risultati nei benchmark!

Mentre cresce il numero di giochi supportato da Steam Deck, coloro che preferiscono “smanettare” con la console portatile del colosso di Gabe Newell si stanno divertendo a portarla al limite. Il caso più recente è la possibilità di utilizzare una scheda video esterna di dimensioni standard.

Il test condotto dallo YouTuber ETA Prime aveva come obiettivo la preparazione dello “Steam Deck più potente sul mercato” potenziandolo con una GPU desktop di ultima generazione. Sin dai primi minuti del filmato viene chiarito un punto fondamentale: lo Steam Deck non ha una porta Thunderbolt, ergo bisogna collegare la GPU esterna tramite lo slot M.2 e un connettore dedicato, rendendo così la console dipendente lato memoria dalla microSD in dotazione.

In aggiunta, nessuna delle schede grafiche NVIDIA GeForce testate funziona con la console, mentre le proposte firmate AMD funzionano correttamente. Infine, nella prova è stato necessario collegare anche un alimentatore esterno da PC desktop cosicché la scheda video potesse funzionare. In poche parole, la creazione finale è un vero mostro logistico e di performance.

La console non è comunque progettata per funzionare con GPU esterne e ciò risulta evidente nel divario delle specifiche, tanto che viene subito evidenziato il rischio di bottleneck. Nonostante ciò, ETA Prime ha voluto condurre il test da cima a fondo con i benchmark 3DMark.

Su Fire Strike, la GPU RX 6900XT è riuscita a ottenere 26855 punti offrendo così performance 5,5 volte superiori allo Steam Deck base; il test TimeSpy fa ancora più impressione, però, dato che il punteggio evidenzia una potenza 10 volte superiore con la GPU esterna. Lato gaming, invece, lo Steam Deck riesce a giocare in 4K su The Witcher 3 e GTA V con i dettagli rispettivamente a Ultra e Very High, mentre su Elden Ring e Cyberpunk 2077 si ferma alle impostazioni Alte e in 1080p, mostrando evidenti difficoltà dalla connessione della GPU tramite slot M.2.

Questo esperimento è effettivamente riuscito ed è intrigante da osservare e analizzare, ma ci conferma al contempo che l’esperienza proposta è tutt’altro che ottimale.

