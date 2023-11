Steam Deck OLED: sotto la scocca cambia (quasi) tutto! Ecco il teardown

Il reveal di Steam Deck OLED risale al 9 novembre: al momento dell'annuncio della sua nuova console, Valve ha svelato il grosso delle caratteristiche tecniche di Steam Deck OLED, ma non si è sbilanciata su elementi come il sistema di raffreddamento e la riparabilità. Fortunatamente, il primo teardown dell'handheld risolve ogni dubbio a riguardo!

La questione del raffreddamento di Steam Deck OLED non è affatto secondaria, se consideriamo che la scheda tecnica della nuova Steam Deck è nettamente migliorata rispetto a quella del modello "base" della console: per esempio, la APU AMD Aerith a 7 nm viene sostituita da una AMD Sephiroth a 6 nm, mentre le memorie RAM passano da 55000 MT/s a 6400 MT/s e lo storage aumenta da 64/512 GB a 512 GB/1 TB.

Tutti questi cambiamenti, insieme all'incremento delle batterie e al nuovo schermo OLED di Steam Deck potrebbero facilmente causare il surriscaldamento della console di Valve in assenza di un raffreddamento efficace. Un interessante video di Gamers Nexus, però, conferma che Gabe Newell e soci hanno rivisto anche il posizionamento e la forma delle ventole dell'handheld, ruotandole leggermente e incrementando il numero di lame, in modo da ottenere un raffreddamento maggiore, incrementare il flusso di aria verso l'esterno e ridurre il rumore delle ventole stesse.

Al contempo, Valve ha miniaturizzato il PCB di Steam Deck OLED: il grosso delle componenti, infatti, è stato ridisegnato e ottimizzato in un nuovo layout volto a risparmiare spazio. L'APU stessa è stata spostata dall'angolo in basso a sinistra a quello in basso a destra, portando ad una serie di cambiamenti a cascata su tutte le altre componenti, il cui numero si è drasticamente ridotto. Gli ingegneri di Valve hanno già spiegato che ciò è stato possibile perché Steam Deck è stata costruita "per tentativi", senza che l'azienda sapesse in corso d'opera quale sarebbe stato il risultato finale: con Steam Deck OLED, invece, il problema non si è posto e l'ottimizzazione hardware è stata maggiore.

I cambiamenti, però, vanno al di là del semplice posizionamento delle componenti sul PCB. L'APU stessa, per esempio, è più piccola della APU di Steam Deck "base", con delle dimensioni di 12,26 x 10,82 mm, contro i 13,5 x 12,3 mm della console lanciata nel 2022. Parallelamente, Valve ha deciso di passare ad una configurazione della RAM con quattro chip Micron da 4 GB ciascuno di memoria LPDDR5 a 5.550 MT/s a una con due chip Micron da 8 GB ciascuno di memoria LPDDR5 a 6.400 MT/s. Infine, il modulo Wi-Fi e Bluetooth è stato modificato, passando da un Azureware AW-CM42INF compatibile con il Wi-Fi 5 ad un Quectel FC66E-B compatibile con il Wi-Fi 6E.