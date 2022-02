Steam Deck, online il primo teardown: si ripara più facilmente di un laptop

Mentre Valve si prepara all'uscita della Steam Deck spiegando che i giochi in VR non saranno supportati dal device, è già comparso online il primo teardown di Steam Deck, realizzato dal canale YouTube iFixit, specializzato nello smontaggio e nelle riparazioni di hardware e dispositivi come smartphone, console e PC.

iFixit ha smontato un "production model" di Steam Deck, cioè un prototipo quasi-definitivo di produzione, ottenuto dal canale grazie ad una collaborazione con Valve, che tuttavia ha invitato i suoi utenti a non tentare riparazioni o modifiche casalinghe all'hardware di Steam Deck. Potete dare un'occhiata al teardown completo nel video in cima a questa notizia.

iFixit ha sottolineato che le riparazioni di Steam Deck sono relativamente semplici per la maggior parte del suo hardware, anche se vi sono alcune eccezioni per cui la riparazione è particolarmente ostica. A quanto pare, l'apertura del casing della console è piuttosto semplice, mentre tutte le parti sono "chiaramente etichettate" e differenziate l'una dall'altra, stando a quanto riporta lo YouTuber.

Durante il video viene anche spiegato che il design di Steam Deck è modulare, almeno in parte: ciò significa che è possibile rimpiazzare o riparare quasi ogni parte del device senza doverne smontare o scollegare altre, riducendo drasticamente il rischio di errori. Alcune riparazioni sono poi semplicissime: per esempio, cambiare l'SSD è un gioco da ragazzi per il quale serve solo un cacciavite (e una memoria alternativa delle giuste dimensioni).

Lo stesso vale per il rimpiazzo degli stick analogici in caso di drifting, che comunque potrebbe non essere necessariamente un problema per Steam Deck: se questo si verificasse, però, potrete facilmente riparare gli stick senza inviare la console a Valve.

Passando al tasto dolente, invece, iFixit descrive il rimpiazzo della batteria come "duro", poiché richiede delle procedure piuttosto complicate per questioni di sicurezza. Inoltre, anche lo slot per la microSD e per il connettore USB-C sono praticamente impossibili da sostituire, poiché sono saldati alla scheda madre custom di Steam Deck.

Nonostante ciò, secondo iFixit le riparazioni di Steam Deck sono più semplici di quelle di un laptop moderno. Inoltre, pare che Valve voglia fornire agli utenti quante più possibilità di personalizzazione possibile per la propria console, tanto da aver già diffuso i progetti CAD della scocca di Steam Deck.