Steam Deck, prestazioni migliorate con il nuovo aggiornamento di Proton

Mentre anche Valve ha parlato di Steam Deck 2 e del futuro del segmento degli handheld prodotti da Gabe Newell e soci, la prima versione continua a beneficiare di importanti aggiornamenti lato software che consentono di migliorare l'esperienza dell'utente finale.

L'ultima novità arriva direttamente sotto l'albero e si tratta dell'aggiornamento a VKD3D-Proton con la build 2.8 che migliora il supporto per Direct3D 12 su Vulkan, parte dell'ossatura di Valve per il suo sistema di riproduzione dei titoli sviluppati per Windows anche su Linux, ovvero il cuore di Steam Deck con SteamOS (che altro non è che una distro Arch).

Con il nuovo VKD3D-Proton 2.8 si parla di importanti migliorie derivanti dall'aggiunta del supporto a VK_EXT_descriptor_buffer, che dovrebbe migliorare la gestione delle risorse togliendo pressione alla CPU, ma al contempo dovrebbe andare a ottimizzare anche il lavoro svolto dalla GPU.

Naturalmente l'aggiornamento andrà a totale beneficio di tutti gli utenti sotto l'ombrello di Steam Play e non soltanto a chi possiede una Steam Deck. A ogni modo, questi ultimi saranno sicuramente tra i più precoci beneficiari delle novità in virtù della piena compatibilità con i driver di Steam Deck e con i driver RADV Mesa.

Tra i titoli che godranno delle nuove migliorie ci sono The Witcher 3, Age of Empires IV, Borderlands 3, Guardians of the Galaxy, RE: Village e Spiderman Remastered, mentre, sempre in tema di "regali", ricordiamo che alcuni utenti si sono dichiarati insoddisfatti dal contest Steam per i TGA.