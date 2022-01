Steam Deck e il processo di 'validazione': come funziona e quali titoli sono supportati?

Dopo aver fatto chiarezza sul mondo di rumor e prospettive che si celano dietro alla nuova console handheld di Valve nella nostraanalisi tecnica di Steam Deck, cerchiamo di comprendere come funziona il processo di validazione dei giochi e quali titoli risultano già supportati.

Già da diverso tempo, infatti, Valve ha messo in atto le sue linee guida specifiche per il processo di validazione dei giochi che verranno identificati con il badge "Deck Verified". Non tutti i giochi, tuttavia, potranno fregiarsi a pieno titolo di questa onorificenza. Alcuni avranno un supporto verificato parzialmente, altri invece non saranno affatto compatibili. Esiste già una lista di ben 86 titoli verificati, 41 di questi non risultano compatibili al 100% e appena 5 classificati come ingiocabili.

Di questi, quattro sono titoli in VR e l'ultimo è Persona 4 Golden per via della presenza di video in-game che utilizzano un codec non ancora supportato dalla piattaforma di compatibilità Proton.

Tra problemi di input che richiede hardware specifico e testi non chiaramente leggibili, le motivazioni che rendono alcuni titoli non completamente "Verificati" sono molteplici. I titoli supportati al 100%, invece, sono i seguenti:

Aliens: Fireteam Elite

Ape Out

Castle Crashers

Celeste

Circuit Superstars

Cuphead

Dark Souls II: Scholar of the First Sin

Dark Souls III

Death Stranding

Death's Door

Dishonored

Eastward

Final Fantasy

Ghostrunner

Guacamelee! 2

Gunfire Reborn

Hades

Hollow Knight

Hot Wheels Unleashed

Into the Breach

Mad Max

Manifold Garden

Mark of the Ninja: Remastered

Noita

Portal 2

Psychonauts 2

RAD

Record of Lodoss War: Deedlit in Wonder Labyrinth

Remnant: From the Ashes

Risk of Rain 2

Rogue Legacy 2

Sable

Scarlet Nexus

Sekiro: Shadows Die Twice GOTY Edition

Super Mega Baseball 3

Tetris Effect: Connected

The Binding of Isaac: Rebirth

The Messenger

Total War: Warhammer II

Tunche

Twelve Minutes

Webbed

Qualora ve lo foste perso, ricordiamo che Shuhei Yoshida sta già giocando God of War su Steam Deck.