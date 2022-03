Steam Deck è un puro concentrato di Cloud Gaming: c'è anche Stadia?

Dopo aver scoperto che Xbox Cloud funziona su Steam Deck grazie al nuovo Microsoft Edge per Linux, emergono nuovi interessanti dettagli su questo potenziale "game changer" per il destino della console di Valve.

In effetti, a quanto pare, ciò che rende possibile il cloud gaming su Xbox Game Pass sembrerebbe essere perfettamente valido anche per Google Stadia. Ciò significa che non solo gli utenti potranno beneficiare di gran parte della loro libreria Steam in modo gratuito sulla console portatile del colosso di Gabe Newell, ma potranno anche accedere in streaming ai contenuti acquistati sul servizio offerto da Google e alla mastodontica collezione Microsoft soggetta a sottoscrizione mensile.

Tutto questo sarà possibile senza dover installare Windows sulla console, ulteriore punto a favore di questa procedura, che prevede semplicemente il passaggio all'ambiente desktop della distribuzione Linux con interfaccia "SteamOS" e l'associazione dei comandi del dispositivo per essere riconosciuti dal browser.

I passaggi, oltre a essere stati spiegati dalla community su Reddit, sono stati anche ripresi dal supporto ufficiale Microsoft con screenshot e istruzioni dettagliate.

Microsoft, come riporta ArsTechnica, non ha reso questi passaggi ad accesso esclusivo, pertanto è sufficiente, nelle istruzioni, cambiare l'URL da Xbox Cloud a "stadia.google.com" per avere accesso anche alla libreria di cloud gaming di Google.

Nel frattempo, ricordiamo che il massiccio lavoro di ottimizzazione di Valve e delle Software House impegnate nello sviluppo di giochi compatibili è sfociato nella compatibilità di Elden Ring con Steam Deck, lavoro poi analizzato dopo l'uscita del titolo anche dai ragazzi di Digital Foundry.