Steam Deck, revisione in arrivo? Valve potrebbe essere quasi pronta al lancio

Benché Valve abbia già chiarito che Steam Deck 2 richiederà ancora qualche anno di lavoro, l'azienda di Gabe Newell sembra essere al lavoro su tanti nuovi dispositivi hardware, come la revisione dello Steam Controller e un visore VR standalone, pensato per essere utilizzato su Steam indipendentemente dal possesso di un PC.

Ebbene, dopo mesi di silenzio radio da parte di Valve, sembra che uno di questi dispositivi sia finalmente in arrivo. Come riporta l'utente Twitter Brad Lynch, la National Radio Research Agency (NRRA) della Corea del Sud ha certificato un dispositivo prodotto da Valve, che dunque sembra essere in uscita sul mercato nelle prossime settimane. Come sempre, vi ricordiamo che la certificazione da parte delle authority è solitamente l'ultimo passo prima della vendita di un nuovo device.

Lynch spiega che Steam Deck aveva codename RC-V1V-1010, mentre il misterioso dispositivo si chiama RC-V1V-1030: non ci sono dunque dubbi sul fatto che si tratti di un prodotto registrato da Valve, ma purtroppo la certificazione non ci fornisce ulteriori informazioni sulla sua scheda tecnica o sulle sue specifiche.

L'unica notizia certa che emerge dal listing, infatti, è che il dispositivo Valve utilizza il Wi-Fi a 5,0 GHz, che però ormai è estremamente comune su una pletora di dispositivi di ogni genere. Semmai, la compatibilità con il Wi-Fi a 5,0 GHz potrebbe suggerire che il prodotto non sia una revisione dello Steam Controller, ma che potrebbe trattarsi di un headset VR o di una revisione anticipata di Steam Deck.

Generalmente, i prototipi non richiedono certificazioni come quella sudcoreana, perciò è altamente improbabile che il dispositivo comparso sul database della NRRA non venga messo in commercio in futuro. Sfortunatamente, però, The Verge riporta che un device simile non è ancora passato né per la FCC americana né tantomeno per il Bluetooth SIG.

Vale anche la pena ricordare che, nelle scorse ore, i colleghi di Phoronix hanno scoperto che Valve ha integrato il supporto per "Galileo", un nuovo prodotto della famiglia "Sephiroth", con l'ultimo aggiornamento del software dell'APU di Steam Deck. Sfortunatamente, i due nomi - che pure indicano l'imminente arrivo di un nuovo dispositivo legato a Steam Deck - non ci sono d'aiuto nel ricostruire di quale device si tratti.