Steam Deck scontata solo per qualche giorno: ecco tutte le offerte!

Il 14 settembre 2023 sono partiti i nuovi sconti su Steam con tanti giochi in offerta e un'interessante promozione anche per la console portatile della casa, l'apprezzata Steam Deck, con prezzi tagliati fino al 20% rispetto a quelli di listino.

Dopo un lunghissimo periodo di latenza dal lancio ufficiale, finalmente la disponibilità per Steam Deck è garantita e chiunque può acquistarla senza rischio di dover attendere mesi per poter avere il proprio modello.

Già al lancio, la console della casa di Gabe Newell fece scalpore per i prezzi particolarmente aggressivi a cui veniva proposta, aumentando di valore intrinseco a ogni titolo AAA che dimostrava di poter eseguire senza grossi problemi. È il caso, tra gli altri, anche di Starfield, che gira su Steam Deck senza neanche la verifica di Valve.

Ma passiamo alle offerte:

Steam Deck - 64 GB eMMC - 377,10 euro invece di 419 euro (-10%)

invece di 419 euro (-10%) Steam Deck - 256 GB NVMe - 466,65 euro invece di 549 euro (-15%)

Steam Deck - 512 GB NVMe - 543,20 euro invece di 679 euro (-20%)

Per acquistare Steam Deck approfittando degli sconti non dovrete fare altro che passare dalla landing page ufficiale su Steam. Le offerte sono partite il 14 settembre 2023 e dureranno fino al 21 settembre incluso. Per tutti e tre i tagli di memoria sono previste 1-2 settimane di attesa per la consegna.