Steam Deck senza più segreti: Valve rilascia anche i progetti della scocca

L'arrivo sul mercato di Steam Deck sembra ormai imminente. La nuova console handheld di Valve promette di rivoluzionare il mercato e per estensione l'industria con un prodotto unico nel suo genere, dentro e fuori.

A stupire, infatti, oltre all'hardware e al software, saranno gli innumerevoli sistemi di controllo a disposizione, tra doppio trackpad, doppio stick analogico, touchscreen, giroscopio, dorsali e trigger.

Molti, tuttavia, non sembrano aver accolto con entusiasmo l'idea di una console portatile dalle dimensioni tanto generose. Se siete nella schiera degli indecisi, Valve ha deciso di rilasciare il modello CAD e il progetto della sua piccola console portatile, che potrete raggiungere nella pagina ufficiale.

Il comunicato dell'azienda parla di una volontà di condivisione ben precisa. In particolare, i progetti verranno pubblicati "per tutti gli sperimentatori, modder, produttori di accessori o persone che vorranno realizzare stampe 3D dello Steam Deck per "toccarlo con mano". Oggi abbiamo rilasciato i file CAD per la struttura esterna (topologia della superficie) di Steam Deck, disponibili sotto licenza di Creative Commons. Include un modello STP e STL e i disegni (DWG) come riferimenti".

Insomma, se avete una stampante 3D e volete provare a vedere quanto è grande Steam Deck, è finalmente arrivato il momento di poterlo scoprire. Se siete curiosi di scoprire quali, invece, saranno le sue caratteristiche, suggeriamo di dare un'occhiata alla nostra analisi tecnica di Steam Deck, il computer che gioca a fare la console.