Steam Deck, per gli 'sniffatori' meglio la versione non OLED

Molti di voi saranno rimasti colpiti dalla necessità di Valve di comunicare pubblicamente che inalare lo sfiato di Steam Deck non è consigliabile, eppure a quanto pare si tratta di una pratica che gode di una discreta quantità di seguaci.

In effetti, non sono in pochi ad apprezzare il calore e gli odori che provengono dalla finestrella di exhaust della ventola di Steam Deck, arrivando a descriverne con minuziosa attenzione anche le più piccole sfumature. C'è chi parla di odore di bucato appena piegato e chi invece lo paragona all'odore di alcune particolari patatine Cheetos. E sì, c'è anche chi si è lanciato in paragoni tra il vecchio e il nuovo modello.

A differenza di altre aziende che hanno fatto dell'odore tipico dei propri prodotti un vero carattere identitario (come ad esempio Apple, con il profumo unico dei suoi prodotti appena scartati), a quanto pare Valve avrebbe optato per un approccio differente.

Secondo i pareri dei "sommellier" degli handheld, infatti, Steam Deck OLED avrebbe un odore generalmente più dolce e più "cheap" e non darebbe quella stessa voglia di tornare a odorarla una seconda volta.

Insomma, il mondo della tecnologia come sempre regala perle di saggezza dagli angoli più inaspettati del web. Per saperne di più, potete fare riferimento a questo "interessante" subreddit.