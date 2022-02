Steam Deck è ufficialmente in vendita: come verificare lo stato dell'ordine?

La nuova console handheld di Valve mira a riscrivere le regole del mercato. Non un PC, non una console tradizionale e neanche un avversario di Nintendo Switch. Dopo un'attesa a dir poco interminabile, i primi ordini iniziano a essere completati. Ma quando sarà il nostro turno?

Dopo l'apertura dei preorder per Steam Deck di ormai quasi un anno fa, in molti sono ancora in trepidante attesa di ricevere l'agognata email da parte di Valve, in cui si invita l'utente a completare il pagamento per avviare la spedizione della propria console portatile.

Oltre ai primi feedback apparsi in rete, con alcuni utenti della primissima ora che avrebbero già completato il pagamento, in molti restano ancora con un enorme punto interrogativo. Esistono, però, delle proiezioni da parte della stessa Valve. Recandosi sulla pagina ufficiale dello store di Steam, infatti, è possibile farsi un'idea di massima sulle possibili tempistiche di spedizione.

Se avete già effettuato un preorder, una volta effettuato il login sul sito, nel box relativo alla vostra prenotazione troverete dettagli relativi alla data in cui avete bloccato il dispositivo e alla prevista disponibilità.

Allo stato attuale, sembra che i preorder effettuati nei primi giorni dall'"apertura delle danze" siano schedulati per il pieno Q2 2022, quindi presumibilmente in una finestra tra aprile e giugno. Chi ha provveduto a bloccare il proprio ordine solo in un secondo momento, invece, dovrà aspettare almeno il Q3 2022, senza reali riferimenti in merito a un preciso intorno di date.

Ricordiamo che si tratta di un dispositivo che si preannuncia a dir poco straordinario, di cui abbiamo parlato nel nostro speciale tecnico su Steam Deck, con un sistema operativo basato su Linux, SteamOS, hardware sviluppato in collaborazione con AMD e uno spettro di compatibilità con i giochi PC particolarmente ampio.