Steam Deck: Valve corregge la scheda tecnica, raddoppiata la larghezza di banda della RAM

Oltre all’apertura dei preordini a tutti gli account Steam, Valve nelle ultime ore ha provvisto a correggere un errore nella scheda tecnica ufficiale relativamente alla memoria RAM in dotazione a Steam Deck che, come poi hanno aggiornato gli addetti ai lavori, in realtà ha una larghezza di banda doppia rispetto a quella inizialmente dichiarata.

Per verificare questa modifica è sufficiente recarsi presso la pagina ufficiale della console Steam Deck sia su browser web che tramite il software ufficiale di Steam. Aprendola e guardando le specifiche tecniche, infatti, ora è possibile notare che la larghezza di banda delle memorie LPDDR5 è passata da 44 GB/s a 88 GB/s.

A fare notare questo errore sono stati diversi utenti che, alla ricerca di maggiori informazioni riguardo la nuova piattaforma di gioco portatile progettata da Valve, hanno notato questo possibile collo di bottiglia in quanto l’hardware AMD basato su architettura Zen 2 all’interno di Steam Deck può tranquillamente gestire un flusso di dati decisamente più elevato. Oltretutto, una larghezza di banda maggiore è necessaria per sfruttare la GPU RDNA 2 in dotazione.

Questi commenti hanno quindi fatto notare il problema a Valve che, infine, ha applicato la correzione sul sito ufficiale definendo ulteriormente che la RAM in dotazione sarà quad-channel e la larghezza di banda è di 88 GB/s, esattamente il doppio rispetto a quella dichiarata.

