Quante Steam Deck sono state vendute? Le dichiarazioni di Valve

A ormai oltre due anni di distanza dall'annuncio di Steam Deck, Valve ha presentato il refresh con schermo OLED e con una maggiore efficienza. Ma vi siete mai chiesti quanto abbia venduto la prima versione della console portatile?

A parlarne è stata la stessa compagnia ai microfoni di The Verge, dove Lawrence Yang e Pierre-Loup Griffais di Valve hanno fatto riferimento a "svariati milioni" di unità in tutto il mondo. Pur non scendendo in dettagli numerici, insomma, si viaggia sui sei zeri e non era affatto scontato che un prodotto di nicchia potesse avere performance di vendita di tale portata.

Di fatto, l'intuizione di Gabe Newell e soci stavolta ha pagato, cogliendo nel segno non solo con il prodotto giusto al momento giusto, ma anche con un supporto software di altissimo livello, che garantisce a quasi ogni uscita di rilievo su Steam di guadagnarsi il badge "Perfetto per Steam Deck", segno inequivocabile di un'ottimizzazione ad hoc da parte della casa a vapore.

Ricordiamo che l'hype attorno a questo device, nei primi periodi di commercializzazione, portò a liste d'attesa tanto lunghe che persino noi di Everyeye ci abbiamo messo un anno prima di accenderla e potervela raccontare nella nostra recensione di Steam Deck. Ma adesso tocca a voi: cosa ne pensate di Steam Deck? La mossa di lanciare un modello OLED pagherà oppure sarebbe stato meglio attendere un cambio generazionale?