Steam, quali sono le GPU più utilizzate dai giocatori? Altro che next-gen!

A maggio, avevamo scoperto che la NVIDIA RTX 3060 non era la GPU più amata tra i giocatori su Steam, ma il colosso di Santa Clara manteneva la prima posizione grazie alla GTX 1650. Negli ultimi due mesi, però la situazione potrebbe essere drasticamente cambiata, complici i lanci delle RTX 4060 e 4060 Ti del Team Verde e della AMD Radeon RX 7600.

Partendo dai dati più generali, è ancora NVIDIA a dominare il mercato delle GPU da gaming, o almeno di quelle registrate su Steam: il 76% delle schede grafiche censite dal sondaggio hardware e software di giugno 2023, infatti, è del Team Verde. Ad AMD e Intel restano le briciole: la prima si porta a casa il 15% del mercato, la seconda l'8,66%.

Lato CPU, invece, continua la dominanza di Intel, che ammonta a più dei due terzi del totale dei PC censiti, mentre AMD si accontenta del terzo rimanente. Si amplia invece il numero di CPU a 8 Core, a discapito di quelle a 6 e 4 Core: mentre gli hexa-core dominano ancora con il 32% dei PC analizzati, i quad-core scendono al 26% e gli octa-core salgono al 21%, simboleggiando un chiaro trend verso l'aumento di Core per CPU, facilitato anche dal passaggio verso i processori di nuova generazione.

Scendendo nel dato granulare delle schede video, i risultati si fanno più interessanti: la GPU più utilizzata resta la GeForce GTX 1650 di NVIDIA, con il 5,50% degli utenti totali. Seguono la RTX 3060 e la GTX 1060, per un podio completamente tinto di verde. Tutte le principali schede, comunque, fanno segnare delle percentuali di adozione leggermente al ribasso, sintomo del fatto che il cambio generazionale è ormai in corso, dopo un inizio molto lento. Stupisce solo il dato della GeForce GTX 1660, che guadagna addirittura l'1,82% rispetto al mese scorso, posizionandosi su un buon 3,20% dell'utenza complessiva di Steam.

In generale, comunque, il dato delle GPU di nuova generazione non è dei migliori: al contrario, la prima in classifica è la RTX 4060 Laptop di NVIDIA, presente sullo 0,79% dei PC censiti. Lato desktop, il dato più incoraggiante è quello della RTX 4070 Ti, che segna un +0,15% rispetto allo scorso mese: d'altro canto, la RTX 4070 Ti era partita bene su Steam già al lancio, surclassando le RTX 4080 e 4090 fin da pochi giorni dopo il lancio. Restano invece fuori dalla classifica tutte le Radeon RX 7000 di AMD.