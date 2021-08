Steam, NVIDIA domina incontrastata: più 3090 di tutta la Serie 6000 di AMD

Seppur di poco, anche a luglio le percentuali di adozione di processori e schede video si sono spostate. Cartina al tornasole dei livelli di salute del mercato, i sempre puntuali sondaggi di Steam.

Maggio, ad esempio, è stato il mese della rivincita di AMD sul fronte dei processori. Il team red ha sfondato quota 30% nelle percentuali di utilizzo grazie alla gamma Ryzen e attualmente è impegnato a consolidare il risultato. Ma passiamo ai dati:

Versione del sistema operativo: Windows 10 64 bit (89,66%);

RAM: 16GB (45,53%);

Velocità della CPU Intel: compresa tra 3,3 GHz e 3,69 GHz (16,54%);

Core per CPU: 4 (38,54%);

Scheda video: NVIDIA GeForce GTX 1060 (8,90%);

VRAM: 6143 MB (23,84%);

Risoluzione del display principale: 1920 x 1080 pixel (67,20%);

Risoluzione delle configurazioni multi-monitor: 3840 x 1080 pixel (70,78%);

Lingua: Inglese (37,96%);

Spazio libero su disco: da 100 a 249GB (23,98%);

Spazio totale su disco: più di 1TB (52,02%);

Headset VR: Oculus Quest 2 (32,56%).

Tanti gli spunti forniti dai sondaggi di luglio. Mentre prosegue, pur diminuendo, il dominio incontrastato della GTX 1060, l'utente reddit Skipan ha trovato un workaround per evidenziare le performance di vendita delle schede video AMD nella sezione relativa a Vulkan, attualmente non disponibili nella tabella principale. Ebbene, secondo i valori rilevati, in questo campo la strada è ancora lunga. Basti pensare che la singola RTX 3090, una delle meno diffuse Serie 30 in commercio, risulta più utilizzata di tutte le RDNA2 in commercio.

Nel frattempo prosegue senza tregua la corsa dell'Oculus Quest 2, sempre più in cima alle preferenze come sistema VR a tutto tondo, nonostante il brusco stop alle vendite da parte di Facebook per favorire l'arrivo di un modello con più memoria è un'interfaccia in silicone.