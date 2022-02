Su Steam regnano gli utenti NVIDIA, Windows 11 in crescita: i dati di inizio 2022

Come da sua tradizione Steam ha completato il sondaggio di gennaio 2022 relativo a hardware e software più utilizzati dall’utenza su scala globale. I dati raccolti hanno svelato dettagli importanti, tra cui la crescita sempre più rapida di Windows 11 e il notevole successo dell’Oculus Quest 2 per la realtà virtuale.

Osservando tutti i risultati del mercato notiamo che, lato sistema operativo, Windows 10 regna su tutti con uno share del 77,82%, ma in calo del 3,92% rispetto al mese precedente a causa di una crescita parallela di Windows 11 (+3,41%) e, a sorpresa, di Windows 7 (+0,49%). Sembrerebbe proprio che la conversione all’ultima iterazione del sistema operativo firmato Microsoft stia avvenendo sempre più velocemente anche per i videogiocatori, segno di una maggiore fiducia dopo un rilascio iniziale non esente da bug.

A dominare sul comparto schede grafiche resta sempre NVIDIA, che vanta una Top 10 quasi interamente della gamma GTX: la più popolare resta sempre la GTX 1060, seguita a ruota dalla GTX 1650. La gamma RTX nota solamente due nomi tra i primi dieci: la RTX 2060 al quarto posto con uno share del 5% in calo dello 0,45%, e la RTX 3060 versione Laptop in crescita dello 0,31% rispetto a dicembre 2021. AMD, invece, appare solamente al 14° posto con la RX580.

Tra gli altri dati più interessanti non possiamo fare a meno di notare come la realtà virtuale stia crescendo a dismisura con Oculus Quest 2 che fa da protagonista: in un mese è infatti aumentata del 6,39% la quantità di utenti possessori del visore ora noto come Meta Quest 2, al quale spetta una quota di mercato del 46,02%. Cala invece il Valve Index HMD, ora nelle case del 14,36% degli utenti Steam partecipanti al sondaggio.

A proposito della piattaforma targata Valve, attenzione al possibile approdo di Steam su Chromebook.