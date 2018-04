Steam rimuove dalla home page la sezione dedicata alle Steam Machine. Addio definitivo?

Che lefossero state un fallimento è cosa piuttosto evidente, ma ora a dare il colpo di grazia definitivo ci ha pensato direttamente lo stesso portale di: la sezione nella home dedicata alle macchine da gioco configurate conè stata rimossa. Si tratta di un addio definitivo?

Le speculazioni sul fallimento della linea di prodotti hardware erano già iniziate a pochi mesi dal lancio ufficiale. Valve aveva annunciato di aver venduto circa 500.000 Steam Controller, salvo ammettere -dopo le sollecitazioni della stampa di settore- che nel conto erano stati inclusi anche i controller messi in bundle con le stesse Steam Machine. In questo modo è stato facile ipotizzare che le vendite nei primi sei mesi dal lancio fossero di gran lunga sotto il mezzo milione di unità. Numeri da fallimento totale.

Nel frattempo molte compagnie si erano interessate alla possibilità di rilasciare computer configurati per Steam OS, ma il trend è durato davvero molto poco. Prova che, almeno all'epoca, per questo strano incontro a metà strada tra PC e console da salotto, non c'era poi tutta questa domanda da parte dei consumatori.

Sebbene la sezione dedicata alle Steam Machine sia ancora raggiungibile tramite link diretto, è evidente che ormai l'iniziativa sia ad un passo dal termine. I device ancora in vendita sono quattro, e alcuni di questi hanno installato Windows 10 e non il sistema operativo di Steam.

Valve non ha, ad ogni modo, rinunciato alla possibilità di portare il suo catalogo anche all'interno dei salotti dei videogiocatori. Nel 2015 la compagnia ha rilasciato lo Steam Link, un device che permette di giocare in streaming su qualsiasi schermo semplicemente connettendo il dispositivo al proprio PC da gioco. Anche in questo caso, tuttavia, sembra che le cose non siano andate per il meglio. Il device è stato più volte venduto in super saldo assieme ad alcuni giochi. Con un prezzo di listino iniziale fissato a 54.99€, fino a poco tempo fa era possibile acquistare Doom assieme allo Steam Link per meno di 20€.