Steam, risolto un importante problema con Oculus Quest 2, Oculus Link e SteamVR

L'Oculus Quest 2 è l'headset VR del momento non solo nel panorama standalone ma anche per la PCVR. A rivelarlo i sondaggi di Steam di aprile che hanno evidenziato un tasso di adozione incredibile per l'ultimo gioiellino dei Facebook Reality Labs.

Perciò non stupisce affatto che oggi SteamVR si sia aggiornato alla versione 1.18, andando ad apportare delle modifiche sostanziali proprio nei confronti dei dispositivi connessi tramite Oculus Link, andando a risolvere probabilmente il più fastidioso dei problemi di questa modalità di gioco.

Come si legge nella nota sull'aggiornamento, da oggi "gli utenti di Oculus non dovranno più riavviare SteamVR ogni volta che il runtime di Oculus deve riconnettersi all'HMD. Potresti comunque riscontrare una leggera interruzione durante la riconnessione. Ad esempio, il software Oculus potrebbe chiederti di riattivare il collegamento Oculus, se necessario".

Una buona notizia, che avrà un fortissimo impatto sull'esperienza complessiva e sui tempi di avvio quando si riprende la sessione dopo una breve pausa. Invece di riavviare tutto il sistema di gestione, compreso SteamVR, gli utenti Oculus ora dovrebbero essere in grado di ricominciare esattamente da dove avevano interrotto.

Nella nuova build vengono inoltre introdotti dei miglioramenti per il supporto di OpenXR, per Valve Index e SteamVR Home.

Di recente, Facebook ha introdotto la possibilità di giocare in PCVR su Oculus Quest senza fili. Se siete interessati, vi suggeriamo di dare un'occhiata alla nostra prova di Oculus AirLink.