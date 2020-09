Una stella 2 milioni di volte più luminosa del Sole è scomparsa senza lasciare tracce

Come fa una stella massiccia 2.5 milioni di volte più luminosa del Sole a scomparire senza lasciare alcuna traccia? Questo nuovo enigma cosmico ha lasciato perplessi gli scienziati che hanno cercato di dare una spiegazione, da buon investigatori, sul Monthly Notices of the Royal Astronomical Society in cui è descritta un'ipotesi molto particolare.

La stella massiccia potrebbe essere morta e collassata in un buco nero senza subire prima un'esplosione di supernova, una morte stellare "senza precedenti". "Potremmo aver rilevato una delle stelle più massicce dell'universo locale che si muove dolcemente nella notte", afferma in una nota Jose Groh, astronomo del Trinity College di Dublino e coautore del nuovo articolo sulla stella.

"Se fosse vero, questa sarebbe la prima scoperta diretta di una stella così mostruosa che termina la sua vita in questo modo", continua nella dichiarazione l'autore principale dello studio Andrew Allan del Trinity College. Il "delitto" è stato compiuto a circa 75 milioni di anni luce di distanza nella costellazione dell'Acquario e la vittima era una Variabile S Doradus (LBV), una stella massiccia che si avvicina alla fine del suo vita e incline a variazioni imprevedibili di luminosità.

Nel 2019, Allan e colleghi speravano di utilizzare il Very Large Telescope per sapere di più sulla misteriosa evoluzione del raro corpo celeste, ma durante le osservazioni non sono riusciti a trovare nulla... la stella era scomparsa. Quando una stella molto più grande del nostro sole raggiunge la fine della sua vita, normalmente esplode in una supernova con delle tracce molto evidenti da osservare e studiare.

In questo caso, invece, non c'era nulla. Solo un posto vuoto in più. Così, per dare una risposta gli scienziati hanno studiato le osservazioni della stella condotte nel 2002 e nel 2009. La coppia ha scoperto che l'astro aveva subito un forte periodo di esplosione durante quel periodo, gettando enormi quantità di materiale stellare a una velocità molto più veloce del solito. Questo potrebbe spiegare perché la stella sia diventata così brillante durante quelle prime osservazioni, ma non spiega cosa sia successo dopo l'esplosione.

Un'altra spiegazione potrebbe essere la seguente: la stella si è attenuata considerevolmente dopo la sua esplosione, ed è stata poi ulteriormente oscurata da uno spesso velo di polvere cosmica. Se così fosse, la stella potrebbe riapparire in futuro. La spiegazione più eccitate è ovviamente quella del collasso in buco nero (da 85 a 120 volte la massa del sole terrestre) senza diventare prima una supernova.

Insomma, il mistero rimane ancora aperto e le possibili spiegazioni sono tutte ugualmente affascinanti.