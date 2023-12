Una stella 'aliena' è stata trovata vicino al centro della Via Lattea

Al centro della Via Lattea, un gruppo di stelle, noto come stelle S, orbita attorno al buco nero supermassiccio Sagittarius A*. Tra queste, una stella particolare, chiamata S0-6, ha catturato l'attenzione degli astronomi per la sua possibile origine extragalattica.

Un team guidato dall'astrofisico Shogo Nishiyama dell'Università di Educazione di Miyagi ha condotto uno studio approfondito, scoprendo che S0-6 potrebbe non essere nata nella nostra galassia, ma altrove, rendendola la prima stella nel centro galattico con una storia così unica. Le stelle S hanno orbite ellittiche lunghe e veloci attorno a Sagittarius A*, raggiungendo velocità strabilianti.

Queste sono state oggetto di osservazioni per decenni, contribuendo a dimostrare la relatività generale su scale estreme. Tuttavia, la loro origine rimane un mistero, poiché si pensa che la vicinanza a un buco nero supermassiccio sia troppo estrema e caotica per permettere la formazione stellare. Utilizzando il Telescopio Subaru alle Hawaii, i ricercatori hanno analizzato la traiettoria e la composizione chimica di S0-6.

Hanno scoperto che il corpo celeste, situato a soli 0,04 anni luce da Sagittarius A*, abbia uno spettro povero di elementi pesanti, indicando un'età di circa 10 miliardi di anni. Sorprendentemente, la composizione chimica di S0-6 corrisponde più strettamente a quella delle stelle di galassie nane che orbitano intorno alla Via Lattea, come la Galassia Nana Sferoidale del Sagittario e la Piccola Nube di Magellano.

S0-6 potrebbe essere un relitto di una galassia inglobata dalla Via Lattea nel corso della sua lunga storia. Sebbene ulteriori ricerche siano necessarie per confermare questa teoria, la scoperta apre nuove prospettive sulla complessa storia della nostra galassia e sulle dinamiche delle stelle che vi orbitano.