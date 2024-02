A una stella appena scoperta è stato dato un nome davvero strano: omaggia un panino

L'origine della tradizione che impone agli astronomi di dare un nome altisonante agli oggetti celesti più particolari è molto antica, ma probabilmente poche stelle o pianeti hanno un nome più strano di quello scoperto recentemente dall'Osservatorio navale degli Stati Uniti.

Questo ente scientifico americano ha scelto infatti di dare a una giovane stella il nome di "Chivito di Dracula" e per capire le ragioni che hanno spinto gli scienziati a optare per questa orribile scelta dobbiamo fare due passi indietro, ad una scoperta precedente.

Nei primi anni Ottanta, Artuto Gomez fu uno dei tanti astrofotografi che esplorava la nostra galassia alla ricerca di corpi celesti dalla forma particolare. Spese anni per fotografare immagini incredibili, provenienti dal nostro universo, finché raggiunse il suo obiettivo, scoprendo IRAS 18059-3211, il cui nome comune è Gomez's Hamburger, o GoHam, perché stranamente la sua forma ricorda un panino.

L'immagine più famosa di questa stella risale al 1985 e sembra in effetti un panino di luce, in cui il contenuto scuro (che a secondo dei casi può essere un wurstel, del formaggio o del prosciutto) è il disco interplanetario in cui stanno crescendo molto probabilmente dei pianeti. Se poi volete sapere cosa è un disco interplanetario, si tratta semplicemente dell'insieme di gas e di polveri da cui nascono le stelle e i sistemi solari, come è possibile osservare in alcuni punti specifici del cielo.

Fino ad oggi, GoHam è rimasta l'unica stella della nostra galassia ad averci fornito immagini così particolari, almeno fino alla scoperta recente di Ciprian Berghea, che lavora nel team dell'Osservatorio navale degli Usa.

Berghea stava osservando una regione della galassia poco distante da quella in cui è presente l'Hamburger di Gomez, per la sua personale ricerca sui buchi neri, quando qualche anno fa intravide un altro disco interplanetario dalle forme inconfondibili.

Notando delle "zanne" nei coni di luce e di ombra di quella che si stava presentando come una nuova giovane stella, Berghea contattò immediatamente Ana Mosquera, l'altra autrice della scoperta, che raggiunto l'Osservatorio cominciò ad analizzare con vari strumenti la scena che avevano davanti.

"La stella neonata che abbiamo trovato è davvero unica" chiariscono gli astronomi in un loro commento. "Ha una forma particolare, avendo dei "canini" nel suo versante settentrionale, e si trova nella cosiddetta 'sequenza pre-principale', quella che avviene quando una stella è nata da poco. È circondata da un denso disco di gas e polveri, che è ciò che resta dell'ammasso di nubi da cui ha avuto origine, e se l'involucro che la protegge è diradato si possono vedere i suoi 'bordi' più luminosi, che sono le 'zanne' a cui abbiamo fatto riferimento anche con il nome".

La coppia sapeva che il nome di Dracula avrebbe spaventato e irritato in molti, ma secondo loro era perfetto per indicare le caratteristiche strane di questa stella.

Il riferimento verso il vampiro più famoso della storia tuttavia non bastava. La sua somiglianza con l'Hamburger di Gomez doveva essere indicata e per questa ragione i due scienziati hanno scelto di rendere omaggio ad un panino tipico dell'Uruguay, il paese da cui deriva la famiglia di Ana Mosquera, mantenendo la tradizione iniziata ormai quasi 39 anni fa.

Questo panino si chiama Chivito ed è ripieno di bistecca, formaggio, prosciutto e verdure varie. Una vera bomba calorica, che probabilmente non dispiacerebbe neppure a molti americani.

Tra l'altro, nella loro pubblicazione Mosquera e Berghea hanno anche indicato altri dati importanti. Il Chivito di Dracula appare più grande del 50% rispetto a GoHam, non perché sia più vicino ma perché probabilmente è più grande. Gli astronomi sospettano inoltre che la sua stella sia un terzo più calda del Sole, mentre si ritiene che la massa del suo disco sia leggermente inferiore a quella di GoHam.

Per quanto questo nome strano stia creando qualche sorpresa fra gli appassionati, gli astronomi sono comunque abituati a dare i nomi più disparati alle stelle. Bisogna poi ricordare che nel cosmo ci sono dei corpi celesti che hanno una struttura molto complicata o che hanno dei particolari record, che meritano di essere ricordati con dei nomi particolari (qui potete trovarne una lista).

Con la prossima pubblicazione sulle pagine di Astrophysical Journal Letters, gli astronomi sono così pronti nel dare alla stella ufficialmente il nome di "Chivito di Dracula" , che in italiano suonerebbe come "panino di Dracula". Una cosa molto strana, considerando che come noto il re dei vampiri può bere solo il sangue delle vergini.