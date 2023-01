La stella Buchdahl è un oggetto che si comporta come un buco nero ma senza esserlo

Nell'universo esistono degli oggetti davvero esotici che per la scienza sono un vero e proprio mistero. Stiamo parlando della stella di Buchdahl, che sembra un buco nero e si comporta come tale ma non ha l'orizzonte degli eventi: questo è l'oggetto più denso che può esistere nel cosmo senza essere una singolarità.

Un po' come gli altri oggetti celesti teorici, ad esempio i buchi bianchi o le stelle di bosoni, nessuno ne ha mai osservato uno. Oggi, tuttavia, un fisico potrebbe aver scoperto una nuova proprietà delle stelle di Buchdahl capace di rispondere al dilemma. Le proprietà dei buchi neri sono ben conosciute, ma quello che gli scienziati non capiscono è quanto possa venir compresso un oggetto senza diventare un buco nero.

A questo proposito arriva in soccorso il limite di Buchdahl, una formula che definisce l'oggetto più denso possibile che non è ancora diventato una singolarità. Non c'è alcuna certezza in merito, ma in un nuovo lavoro pubblicato sul server di prestampa arXiv.org (che deve quindi ricevere revisione tra pari) Naresh Dadhich, un fisico del Centro interuniversitario di astronomia e astrofisica di Pune, in India, potrebbe aver scoperto una sorprendente proprietà posseduta dalle stelle di Buchdahl.

"Mentre la stella collassa, raccoglie energia potenziale gravitazionale, che è negativa perché la gravità è attrattiva", spiega lo scienziato. Allo stesso tempo l'interno della stella guadagna energia cinetica poiché tutte le particelle sono costrette a urtarsi l'una contro l'altra in un volume minore. Una volta raggiunto questo limite è possibile osservare che l'energia cinetica totale della stella è pari alla metà dell'energia potenziale.

La reazione in questione è nota come "Teorema del viriale" e si applica a numerose situazioni in astronomia in cui la forza di gravità è in equilibrio con altre forze. Questa scoperta mostra, in poche parole, che le stelle di Buchdahl potrebbero esistere davvero... nonostante ad oggi non esista una disposizione nota della materia che possa creare un corpo celeste del genere.