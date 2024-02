Questa stella compie un anno in 24 ore ma ha anche un'altra peculiarità

Le nane bianche sono delle stelle davvero affascinanti per il loro comportamento. Assorbendo abbastanza materia da una stella che forma, insieme a lei, un sistema binario, può esplodere e diventare una supernova dando vita a una nuova stella. Ne esiste una però che è ancora più peculiare date le sue caratteristiche.

Gli astronomi hanno individuato un sistema binario che ospita una nana bianca talmente piccola da rientrare nelle dimensioni inferiori a quelle di Giove, sfidando le nostre attuali comprensioni sulla formazione stellare e sull'evoluzione cosmica. Un team di ricerca guidato dall'Università di Tsinghua ha studiato un sistema binario chiamato TMTS J0526. Gli studiosi hanno rivelato la presenza di una nana bianca la cui massa è circa il 74% di quella solare, mentre il suo volume è incredibilmente ridotto, al punto da essere inferiore a quello di Giove.

La stella in questione è molto peculiare. La sua prima caratteristica è quella di essere caratterizzata da una danza celeste rapidissima con i due corpi che completano un'orbita reciproca in soli 20,5 minuti. Un fenomeno simile a quello osservato per il pianeta che orbita velocissimo intorno alla sua stella.

In secondo luogo, la nana bianca è unica nel suo genere perché offre spiegazioni sulla formazione di stelle subnane di dimensioni così ridotte. In alcune occasione, durante la loro "danza" una delle due stelle del sistema binario può collassare causando un'esplosione interna chiamata "flash all'elio". Questa è talmente potente da spingere via il mantello di gas che la avvolge, rendendola ancora più piccola di quanto già non sia.

Ciò che ha affascinato gli studiosi è proprio questa formazione drastica e improvvisa di una stella di dimensioni irrisorie, fenomeno più unico che raro da osservare.