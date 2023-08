Stella di dimensioni mostruose potrebbe essere fatta da materia oscura

Una nuova stella appena scoperta è così grande, luminosa e strana che la sua stessa esistenza potrebbe indicare la presenza di un ammasso di materia oscura nel cielo. Mothra, così chiamata dai suoi scopritori, brilla in modo bizzarro nel cielo, nonostante i 10,4 miliardi di anni che la luce ha impiegato per raggiungerci.

Per questo motivo è stata definita un "kaiju", poiché è un mostro stellare distante con una luminosità apparente anomala, secondo un team guidato dall'astrofisico José Diego del Consiglio Nazionale di Ricerca Spagnolo.

Chiamata ufficialmente EMO J041608.8−240358, il corpo celeste è stato scoperto grazie alle osservazioni della galassia distante raccolte dal Telescopio Spaziale James Webb. Secondo i calcoli di Diego e dei suoi colleghi, Mothra è probabilmente un sistema binario composto da due stelle supergiganti, una rossa e una blu.

La stella rossa è più fredda e meno luminosa, intorno ai 5.000 Kelvin, con una luminosità di 50.000 soli. La stella blu è molto più calda, a 14.000 Kelvin, e una luminosità di circa 125.000 soli. C'è un problema in questa storia: l'ammasso di galassie da solo non può spiegare la grandezza di Mothra, che il team ha scoperto essere di almeno 4.000 volte.

C'è qualcosa più vicino alla stella che le dà un ulteriore aumento. Qualunque cosa sia, è circa delle dimensioni di una galassia nana o di un ammasso stellare - tra 10.000 e 2,5 milioni di volte la massa del Sole, ma non possiamo vederlo semplicemente perché non appare né nelle osservazioni del JWST né in quelle di Hubble.

Ciò suggerisce, secondo il team, che l'oggetto possa essere una galassia nana composta quasi interamente da materia oscura. Un tale oggetto non è senza precedenti, ma sicuramente molto interessante da studiare.