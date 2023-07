Questa stella con 'due facce' mai vista prima ha confuso gli astronomi

Una stella nana bianca con due volti distinti, ognuno con un aspetto diverso, non poteva che stupire gli astronomi. Questo corpo celeste, soprannominato Janus (Giano) in onore del dio romano delle transizioni, presenta un lato composto da idrogeno e l'altro da elio, ciascuno con una propria firma luminosa unica.

"La superficie della nana bianca cambia completamente da un lato all'altro", ha dichiarato l'autrice principale dello studio, l'astrofisica Ilaria Caiazzo del California Institute of Technology. Giano è stata avvistata per la prima volta utilizzando lo Zwicky Transient Facility, uno strumento di scansione del cielo notturno dell'Osservatorio Palomar del Caltech.

Ciò che ha colpito immediatamente gli scienziati sono state le sue rapide oscillazioni di luminosità. Ulteriori osservazioni hanno stupito ancora di più gli esperti: innanzitutto, la stella ruota 15 volte al minuto; poi, grazie alle osservazioni effettuate dall'Osservatorio WM Keck alle Hawaii, hanno scoperto che la nana bianca sembrava diversa in ciascuna metà.

Infine, uno spettrometro ha rivelato la dicotomia perfetta tra elio e idrogeno. La causa definitiva di questa straordinaria divisione rimane sconosciuta, ma gli scienziati hanno alcune teorie convincenti. La loro ipotesi più plausibile è che la nana bianca stia attraversando una fase raramente osservata della sua evoluzione. "Non tutte, ma alcune nane bianche passano da essere dominate da idrogeno a essere dominate da elio sulla loro superficie", ha spiegato Caiazzo. "Potremmo aver colto una di queste nane bianche sul fatto."

Come esistono pianeti che non dovrebbero esistere, esistono anche stelle simili. La bellezza dell'astronomia che non smette mai di stupire.