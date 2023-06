Se questa stella esplode, sarà così luminosa che si vedrà per un anno anche di giorno

Gli scienziati parlano da molto tempo della possibilità che questa stella, chiamata Betelgeuse, possa esplodere. Il motivo è semplice: il suo movimento irregolare ha insospettito gli astronomi che si aspettavano che, prima o poi, potesse emanare il suo ultimo "respiro cosmico".

Da aprile, la stella ipergigante rossa che si trova a 500 anni luce da noi ha irradiato oltre il 150 percento della sua solita luminosità, a volte superando tutte le altre stelle nella costellazione di Orione. Attualmente è la settima stella più luminosa in assoluto che può essere osservata nel nostro cielo notturno (che purtroppo scompare giorno dopo giorno).

Un'esplosione durante la nostra vita è da escludere secondo la maggior parte degli scienziati, anche se Albert Ziljstra, professore di astrofisica all'Università di Manchester, ha deciso di capire quello che succederà allo scoppio dell'astro. L'evento sarà così splendente che potrà essere osservato anche durante il giorno e fino a un anno intero.

Come faremo a sapere della sua dipartita? "Per prima cosa rileveremmo una pioggia di particelle prive di massa chiamate neutrini, che sarebbero innocue per noi", scrive Ailjstra. "Dopodiché, la stella si illuminerebbe rapidamente." A quel punto, Betelgeuse diventerebbe luminosa come la Luna piena, per poi calare in fretta, ma sarebbe lo stesso luminosa per sei-dodici mesi.

"Di notte dovresti essere in grado di vederlo ad occhio nudo per altri uno o due anni, ma dopo non la rivedremo mai più", scrive infine l'esperto.