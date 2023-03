Una stella si sta formando nel luogo più pericoloso della galassia

La nostra galassia, la Via Lattea, potrebbe essere un posto all'apparenza pacifico, ma esistono luoghi più pericolosi di altri. Una stella osservata dagli scienziati, in particolare, ha recentemente ottenuto la nomea di "oggetto con la vita più breve" perché si è formata pericolosamente vicino al buco nero supermassiccio Sagittarius A*.

Gli astronomi sono rimasti molto perplessi nello scoprire degli ammassi che sembrano essere protostelle a due anni luce dal buco nero, e non pensavano addirittura fosse possibile trovare qualcosa del genere in questo luogo. Ci sono molti altri oggetti nell'area la cui natura non è facile da decifrare; uno dei più famosi è sicuramente X3, che si trova a circa 0,4 anni luce da Sagittarius A*.

In uno studio recente, un team di astronomi ha concluso che al centro di X3 si trova una stella molto giovane, che hanno chiamato con il fantasioso nome di X3a.

"Abbiamo scoperto che esiste una regione a una distanza di pochi anni luce dal buco nero che soddisfa le condizioni per la formazione stellare. Questa, un anello di gas e polvere, è sufficientemente fredda e protetta dalle radiazioni distruttive", ha dichiarato il primo autore dello studio, il dott. Florian Peißker dell'Università di Colonia.

X3a - che ha una massa circa 15 volte quella del Sole - ha continuato a svilupparsi per decine di migliaia di anni mentre veniva risucchiata inesorabilmente verso Sagittarius A*. Potrebbero esistere altri corpi celesti nell'area, ma oggetti più piccoli nella stessa regione sarebbero troppo deboli per noi da vedere.

A proposito, sapete che c'è un buco nero 20 milioni di volte la massa del Sole che sta viaggiando nello spazio?