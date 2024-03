Questa stella gigante sta confondendo gli astronomi di tutto il mondo

L'astro morente Betelgeuse continua a suscitare stupore tra gli scienziati con i suoi comportamenti enigmatici. Al di là della recente e insolita diminuzione di luminosità, conosciuta come il Grande Oscuramento del 2019, si nasconde un fenomeno ancora più strabiliante che ha catturato l'attenzione degli astronomi.

La sua rotazione apparentemente veloce, valutata in cinque chilometri al secondo, un ritmo che sconvolge le aspettative teoriche per una stella della sua età e dimensione. Secondo le conoscenze astronomiche, Betelgeuse non dovrebbe superare una velocità di rotazione così elevata, sollevando così la questione: cosa sta realmente accadendo?

La risposta potrebbe risiedere in un'illusione cosmica di proporzioni gigantesche. Ricerche guidate da Jing-Ze Ma dell'Istituto Max Planck per l'Astrofisica in Germania propongono che l'intensa attività della superficie di Betelgeuse, caratterizzata da un tumultuoso movimento convettivo, possa essere la chiave di questa enigma. Questa turbolenza crea bolle di materiale caldo che salgono in superficie e poi si raffreddano, cadendo nuovamente verso l'interno, un processo noto anche sul nostro Sole, ma che su Betelgeuse assume proporzioni colossalmente maggiori.

I modelli tridimensionali sviluppati dal team di Ma, che simulano stelle supergiganti rosse non in rotazione, hanno rivelato che tali movimenti convettivi potrebbero essere interpretati erroneamente come segnali di rotazione quando osservati attraverso i telescopi, in particolare dall'Atacama Large Millimeter/submillimeter Array (ALMA). Le simulazioni suggeriscono che, in molti casi, questi dati potrebbero essere erroneamente attribuiti a una rotazione ad alta velocità.

Tale scoperta non chiude il dibattito sulla reale velocità di rotazione di Betelgeuse ma invita a un'interpretazione più cauta dei dati astronomici, soprattutto in attesa di ulteriori osservazioni ad alta risoluzione. Qualora Betelgeuse stesse davvero girando a velocità strabilianti, potrebbe rivelare scenari sorprendenti, come l'assorbimento di una stella compagna. Al contrario, un movimento più moderato ci insegna la prudenza nell'analisi dei giganti instabili del cosmo.

Questo studio, pubblicato su The Astrophysical Journal Letters, rinnova l'interesse e il mistero intorno a Betelgeuse, ponendo nuove domande sull'effettiva dinamica di stelle così imponenti e sui processi che ne regolano la vita e la morte.

