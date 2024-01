Una stella gigante esplode in un modo che non pensavamo fosse minimamente possibile

In un angolo remoto della Via Lattea, gli astronomi hanno scoperto una stella che porta in sé il segreto di un'esplosione stellare avvenuta miliardi di anni fa, un evento così straordinario da sfidare le nostre attuali conoscenze astronomiche.

La stella, nota come J0931+0038, si distingue per una composizione chimica così insolita da poter essere spiegata solo come il residuo di una stella gigantesca, almeno 50 volte più massiccia del nostro Sole, che ha forgiato gli elementi prima di esplodere in una supernova (anche i pianeti mettono in difficoltà gli astronomi).

E qui arriva il colpo di scena: secondo le teorie attuali, una stella di tale massa avrebbe dovuto collassare direttamente in un buco nero, senza passare per lo stadio di supernova e senza lasciare tracce di elementi bizzarri. "Non abbiamo mai visto nulla di simile", afferma l'astronomo Alex Ji dell'Università di Chicago e del Sloan Digital Sky Survey, che ha guidato la ricerca.

La stella, soprannominata "Barbenheimer" per la sua spettacolare nucleosintesi, rappresenta un vero e proprio enigma per gli scienziati. La composizione chimica di J0931+0038 ha rivelato una ricchezza di elementi vicini al ferro, come nichel e zinco, e una sorprendente abbondanza di elementi più pesanti del ferro, come lo stronzio e il palladio, molto più alti di quanto ci si aspetterebbe.

"A volte vediamo una di queste caratteristiche, ma non le abbiamo mai viste tutte nella stessa stella", dice l'astronoma Jennifer Johnson della Ohio State University. Il team di ricerca ha concluso che la maggior parte dei metalli trovati in J0931+0038 deve provenire da una singola fonte nucleosintetica estremamente povera di metalli: una stella di 50-80 volte la massa del Sole che è esplosa, ha sparso le sue interiora nello spazio e ha lasciato dietro di sé una nuvola di materiale da cui è nata J0931+0038.

"Sorprendentemente, nessun modello esistente di formazione degli elementi può spiegare ciò che vediamo", afferma l'astronoma Sanjana Curtis dell'Università della California, Berkeley, co-leader della ricerca. "Non è solo una questione di 'oh, puoi regolare qualcosa qui e là e tutto andrà bene' – l'intero schema degli elementi sembra quasi autocontraddittorio."

Alcune stelle continuano a essere un mistero da parte degli scienziati, come queste che dovrebbero essere morte ma sono in salute.