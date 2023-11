Stella gigante scompare senza lasciare traccia, sfidando le leggi dell'astronomia

A circa 75 milioni di anni luce di distanza, nella Galassia Nana di Kinman, si è verificato un evento che ha lasciato gli astronomi di stucco. Una stella massiccia, che per decenni ha brillato con una luce 2,5 milioni di volte più intensa del nostro Sole, è improvvisamente scomparsa dal cielo notturno.

Questo corpo celeste, un gigante blu variabile, era noto per le sue fluttuazioni luminose imprevedibili, ma nessuno avrebbe mai immaginato che potesse semplicemente svanire. La sua presenza era stata costantemente osservata dal 1962, ma nel 2019, quando gli astronomi hanno puntato verso di essa il Very Large Telescope dell'Osservatorio Europeo Meridionale, hanno scoperto che la stella era completamente sparita.

Questo fenomeno ha lasciato la comunità scientifica a interrogarsi sulle possibili spiegazioni. Una teoria suggerisce che un periodo di forte attività stellare possa aver causato una significativa perdita di massa e una diminuzione della luminosità, rendendo la stella invisibile, forse nascosta dietro un velo di polvere cosmica (un po' come Betelgeuse). Un'altra ipotesi ancora più affascinante è che la stella possa essere collassata in un buco nero senza generare una supernova, un evento raro che metterebbe in discussione la nostra comprensione della morte delle stelle massicce.

La risposta definitiva a questo mistero cosmico rimane elusiva, soprattutto a causa della grande distanza che ci separa dalla Galassia Nana di Kinman. Tuttavia, con il lancio previsto per il 2028 dell'Extremely Large Telescope, che supera in dimensioni il Very Large Telescope, potremmo avvicinarci a svelare questo enigma stellare, aprendo nuove frontiere nella nostra comprensione del cosmo.