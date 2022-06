La stella più grande della Via Lattea sta morendo e gli astronomi non stanno facendo nulla

I modelli tridimensionali di oggetti astronomici possono essere ridicolmente complessi e non tutti gli oggetti hanno ricevuto l'attenzione necessaria per svilupparne un modello completo, ma possiamo ufficialmente aggiungere un altro modello molto complesso alle nostre liste.

Gli astronomi dell'Università dell'Arizona hanno sviluppato un modello di VY Canis Majoris, un'ipergigante rossa che è molto probabilmente la stella più grande della Via Lattea. E useranno quel modello per prevedere come morirà.

Il modo in cui muoiono le ipergiganti rosse è stato oggetto di dibattito di recente. Inizialmente, gli astronomi pensavano che fossero semplicemente esplosi in una supernova, come fanno tante altre stelle.

Tuttavia, dati più recenti mostrano una significativa mancanza di supernove rispetto ai numeri che ci si aspetterebbe se le stesse ipergiganti rosse esplodessero in quel modo.

La teoria attuale ora è che hanno maggiori probabilità di collassare in un buco nero, che è molto più difficile da osservare direttamente rispetto alle supernove inizialmente suggerite.

Non è chiaro quali siano esattamente le caratteristiche delle stelle che si evolverebbero in buchi neri; e per scoprirlo, sarebbe utile avere un modello.

Si è scelto VY Canis Majoris come eccellente sostituto del tipo di ipergiganti rosse di cui erano interessati a saperne di più.

La stella stessa è massiccia, di dimensioni comprese tra 10 AU e 15 AU (unità astronomiche). Ed è a soli 3.009 anni luce dalla Terra così com'è. Questo rende VY Canis Majoris, che risiede nella costellazione meridionale del Canis Major, affascinante per gli osservatori.

Le sue dimensioni e la vicinanza al nostro Sistema Solare lo rendono un eccellente candidato osservativo. Con buoni dati di osservazione, gli astronomi possono vedere la complessità mozzafiato di come appare effettivamente la superficie della stella.

Uno dei processi fondamentali nella morte di una stella è la perdita di massa. In genere, ciò accade quando gas e polvere vengono espulsi in modo uniforme dalla fotosfera della stella. Tuttavia, su VY Canis Majoris, ci sono enormi caratteristiche simili agli archi coronali della Terra ma un miliardo di volte più massicce.

I ricercatori dell'UA hanno utilizzato il tempo su ALMA per raccogliere i segnali radio del materiale che viene lanciato nello spazio come parte di queste eruzioni.

Quel materiale, tra cui anidride solforosa, biossido di silicio e cloruro di sodio, consentirebbe loro di rilevare la velocità con cui si muove, piuttosto che solo la presenza statica di altri materiali di scarto, come la polvere.

Per fare ciò, hanno dovuto allineare tutti i 48 piatti di ALMA e raccogliere oltre un terabyte di dati perottenere le informazioni corrette.

L'elaborazione di tutti i dati raccolti può essere piuttosto impegnativo e stanno ancora lavorando su alcuni di essi. Tuttavia, finora avevano abbastanza per presentare le loro scoperte all'American Astronomical Society a metà giugno.

Quando avranno ancora più dati, saranno in grado di descrivere un modello ancora migliore di come appare una delle stelle più grandi della galassia.

E un giorno, molto lontano, quel modello di ciò che accadrà a un'ipergigante rossa potrebbe avere la possibilità di essere testato quando VY Canis Majoris alla fine, ufficialmente, morirà.

Già in passato vi parlammo di VY Canis Majoris, in occasione delle fotografie scattate con il telescopio Hubble.

[NASA, ESA, Roberta Humphreys (UMN), Joseph Olmsted (STScI)]