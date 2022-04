Questa stella morente è davvero strana: ha degli anelli come Saturno

Gli astronomi sanno quale sarà il destino ultimo del nostro Sole e di altre stelle simili. Tuttavia, in un nuovo studio, gli addetti ai lavori sono rimasti seriamente in difficoltà quando hanno studiato un corpo celeste a circa 1.300 anni luce di distanza con una massa più o meno la stessa del nostro astro.

Questo recente studio esamina una stella nota come V Hydrae (o V Hya). Quest'ultima potrebbe anche avere una compagna, probabilmente una stella nana rossa che orbita attorno a V Hya una volta ogni 8,5 anni, ed è una gigante rossa morente (lo stadio finale che sarà raggiunto anche dal Sole tra qualche miliardo di anni).

Il 90% delle stelle simili al Sole entreranno in questo stadio, ma V Hya mostra che questa idea è in parte errata. Le osservazioni dell'Atacama Large Millimeter/submillimeter Array (ALMA) mostrano che V Hydrae non sta creando una nebulosa tipica di eventi del genere. Invece, sta generando anelli spessi ricchi di carbonio. Attualmente, in circa 2.100 anni, la stella ha espulso sei anelli.

Questo periodo di esplosioni attive è probabilmente di breve durata rispetto alla storia di corpi celesti simili al Sole; quindi gli astronomi hanno avuto un grande colpo di fortuna nel catturare una stella morente in questa fase. Non è noto se la maggior parte di questi astri sperimenterà periodi così attivi o se V Hya sia particolarmente insolita, ma per risolvere questo "mistero" serviranno altre osservazioni di giganti rosse.