Questa stella morente sta espellendo degli stranissimi anelli di 'fumo' cosmico

Le stelle, come ogni altra cosa nell'Universo, seguono un ciclo ben definito di nascita e morte, il quale può prendere diversi percorsi in base alle caratteristiche della stella come temperatura, dimensioni, e così via. La candidata di oggi, però, sembra comportarsi in modo alquanto insolito rispetto agli standard previsti.

Per spiegare accuratamente il ciclo evolutivo di una stella si usa quello che viene chiamato Digramma H-R, utilissimo per confrontare le predizioni teoriche dei modelli di evoluzione stellare con le osservazioni sperimentali; accade però, che non sempre alcuni esemplari seguano i percorsi previsti dalla teoria.

Questo studio del 2022, consultabile in formato preprint sul sito della Cornell University, ha preso in esame la stella conosciuta come V Hydrae, una gigante rossa situata a circa 1.300 anni luce di distanza dal Sole. Anche massa e grandezza sono piuttosto simili alla nostra stella, il che la rendono una candidata ideale per immaginare come apparirà il Sole tra qualche miliardo di anni.

V Hydrae è una stella alla fine del suo ciclo vitale, ma sembra che stia morendo in un modo insolito e ancora poco chiaro agli scienziati. La luminosità varia di circa 1–2 magnitudini ogni 530 giorni, e questo è più o meno nella norma (anche Betelgeuse sta comportandosi in modo curioso).

È un comportamento tipico per le stelle giganti rosse morenti. Ma di insolito invece sono i curiosi anelli polvere cosmica che possono essere visti con speciali filtri sensibili agli isotopi del carbonio, in particolare Carbonio 12 e 13. Le foto che trovate in calce alla notizia sono frutto del lavoro svolto dall'Atacama Large Millimeter/Submillimeter Array.

Questo avviene perché che V Hydrae sembra sia anche una "stella al carbonio", in cui tutto il carbonio presente viene fuso nel nucleo e poi riespulso verso l'atmosfera del corpo celeste. Questo provoca una coltre nube, che gli scienziati chiamano semplicisticamente "fuliggine cosmica".

Non è chiaro però perché V Hydrae, invece di avere una nube densa e uniforme (visto che l'espulsione dovrebbe essere continua), presenta una serie di cerchi concentrici, intervallati sostanzialmente da sezioni meno dense.

Grazie ai calcoli degli scienziati, è stato possibile constatare che i primi sei anelli (non tutti visibili in foto) sono stati espulsi negli ultimi 2100 anni. Questo dimostrerebbe - di media - che la stella vada incontro a periodi di attività e quiete ogni 350-400 anni circa, il che la rende una stella piuttosto unica nel suo genere.

Il mistero di V Hydrae è tanto affascinante quanto complesso, quindi per scoprire di più sulla sua natura "ballerina" occorreranno molti altri studi, con strumenti sempre più performanti ed accurati. Per fortuna ci sono osservatori eccezionali in costruzione, come il potentissimo dell'Extreme Large Telescope e molti altri.