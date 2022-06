Una stella morta è stata catturata mentre faceva a pezzi il suo sistema planetario

Quando una stella muore, cosa succede ai suoi pianeti? Ebbene, se quella stella è una certa nana bianca a 86 anni luce di distanza, quei pianeti sono attualmente in procinto di essere fatti a pezzi e divorati dalla stella, come una grottesca performance cosmica di Crono che divora i suoi figli.

Questo non è del tutto insolito per le nane bianche. Ma questa particolare stella, chiamata G238-44, è una ghiotta: per la prima volta, gli astronomi hanno visto una di queste stelle ingoiare materiale sia dall'interno che dall'esterno del suo sistema planetario allo stesso tempo.

Nell'atmosfera di G238-44, gli astronomi hanno rilevato tracce di elementi che suggeriscono che la stella morta abbia recentemente accresciuto materiale metallico e roccioso, come gli asteroidi interni del Sistema Solare, nonché materiale ghiacciato, come i corpi congelati che si possono trovare nella Cintura di Kuiper del Sistema Solare esterno.

"Non abbiamo mai visto entrambi questi tipi di oggetti accumularsi su una nana bianca contemporaneamente", ha detto il fisico e astronomo Ted Johnson dell'Università della California di Los Angeles. "Studiando queste nane bianche, speriamo di ottenere una migliore comprensione dei sistemi planetari che sono ancora intatti".

Le nane bianche sono ciò che accade quando una stella normale fino a otto volte la massa del Sole raggiunge la fine della sua vita. Una volta che una tale stella esaurisce il materiale per fondersi, si gonfia fino alle dimensioni di una gigante rossa prima di espellere il suo materiale esterno e il nucleo stellare collassa per gravità per formare un oggetto denso, che brilla con la luce del calore residuo. Quella è la nana bianca.

Anche se questo processo sembrerebbe piuttosto difficile per i pianeti in orbita attorno alla stella – il Sole potrebbe gonfiarsi abbastanza da inghiottire Marte quando raggiungerà le fattezze della gigante rossa tra qualche miliardo di anni – ma recentemente, gli astronomi hanno trovato prove per suggeriscono che alcune parti dei sistemi planetari possono effettivamente sopravvivere.

Sono stati avvistati esopianeti in orbita attorno a nane bianche. E poi c'è la necroplanetologia: lo studio dei resti di esopianeti di nane bianche basato sulle tracce degli elementi pesanti che contenevano atmosfere "inquinanti" di nane bianche.

Poiché le nane bianche sono così dense (pensa a qualcosa della massa del Sole, racchiuso in una sfera delle dimensioni della Terra), gli elementi pesanti dovrebbero scomparire alla vista abbastanza rapidamente, il che significa che qualsiasi inquinamento da elementi pesanti nell'atmosfera di una nana bianca deve essere stato depositato di recente.