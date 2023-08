Questa stella mostruosa potrebbe finalmente spiegare la materia oscura

Gli astronomi hanno identificato una stella di proporzioni gigantesche, così luminosa da meritare il soprannome di "Mothra", in omaggio ai mostri del cinema giapponese. Questa stella potrebbe non solo stupirci con la sua brillantezza, ma anche fornirci indizi cruciali sulla natura della materia oscura.

La ragione di tale luminosità potrebbe risiedere in un ammasso di materia oscura posizionato proprio davanti a essa, che agisce come una lente gravitazionale, amplificando la sua luce.

Ora, un team di ricercatori di venti istituzioni scientifiche sta seguendo le tracce di un sistema stellare ancora più distante, che ritengono venga anch'esso ingrandito gravitazionalmente. Ma in questo caso, la lente potrebbe essere qualcosa di più esotico. La stella "Mothra", potrebbe essere amplificata non solo da un ammasso di galassie, ma anche da una struttura oscura, invisibile ai nostri occhi.

Chiamata ufficialmente EMO J041608.8−240358 (dove EMO sta per "Extremely Magnified Object"), l'oggetto in questione è composto probabilmente da due stelle: una supergigante gialla e una stella estremamente calda e luminosa. La presenza di questa struttura oscura, che potrebbe essere un buco nero o una concentrazione di materia oscura attorno a un ammasso globulare, potrebbe fornire osservazioni preziose per comprendere meglio la natura del cosmo.

Proprio per questo motivo gli scienziati non vedono l'ora di esaminarla, sperando che possa darci risposte anche su questa misteriosa sostanza che permea l'universo.