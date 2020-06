La stella nana rossa Gliese 887 potrebbe avere un pianeta potenzialmente abitabile

In un nuovo studio pubblicato oggi sulla rivista Science gli scienziati si sono concentrati sulla stella nana rossa GJ 887, conosciuta anche come Gliese 887. Questo corpo celeste ha diverse peculiarità: si trova a una distanza di circa 10.7 anni luce dalla Terra ed è la nana rossa più luminosa del cielo con quasi metà della massa del Sole.

Gli esperti sono alla ricerca di pianeti intorno alla stella da circa 20 anni, ma a parte un debole segnale che ha stuzzicato la loro curiosità, non sono riusciti a trovare nient'altro. Non demordendo, gli astronomi hanno continuato a studiare l'astro affidando le loro speranze allo strumento HARPS (High Accuracy Radial Velocity Planet Searcher) presso l'Osservatorio di La Silla in Cile.

Grazie a questo lavoro hanno scoperto che la nana rossa ha almeno due "super-Terre" orbitanti, soprannominati Gliese 887 b e Gliese 887 c. Il primo ha circa 4.2 volte la massa della Terra, mentre il secondo circa 7.6 volte la massa del nostro pianeta. I ricercatori hanno anche trovato prove di un possibile terzo pianeta più lontano. Sebbene i due esopianeti siano probabilmente troppo caldi per la presenza di una vita come la conosciamo sulla Terra, il terzo mondo potrebbe trovarsi all'interno della zona abitabile della stella, dove le temperature sono adatte per ospitare acqua liquida.

La stella Gliese 887 è la migliore vicino a noi per studiare le atmosfere dei suoi esopianeti, poiché è un corpo celeste luminoso e tranquillo. Inoltre, l'astro è insolitamente tranquillo, e ciò suggerisce che, se possiede un pianeta all'interno della sua zona abitabile, quel mondo potrebbe avere maggiori possibilità della presenza della vita rispetto ad altri mondi intorno alle nane rosse.

Il prossimo obiettivo degli scienziati? Individuare il famigerato terzo pianeta e provare a rilevare la sua atmosfera utilizzando il James Webb Space Telescope che sarà lanciato il prossimo anno.